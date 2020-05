Rafa Kalimann fecha contrato para se tornar atriz da Globo

A Globo acaba de confirmar a contratação de Rafa Kalimann com a missão de transformá-la em atriz protagonista da emissora, assim como fez com Grazi Massafera em 2005. De acordo com o site Notícias da TV , a influenciadora digital vai estrear no Globoplay como ela mesma e, posteriormente, como atriz de obras de ficção.

De acordo com o site, a Globo disse que criou "um plano de desenvolvimento de formação artística com renomados profissionais para os próximos meses" para ajudar Rafa Kalimann , sendo eles uma fonoaudióloga e um diretor de teatro.

O carisma e a boa desenvoltura para vídeos foram um dos atributos que fizeram a Globo se encantar e contratar a vice-campeã do " BBB 20 ". Os cursos de teatro que fez também foram uma das habilidades que atraíram a emissora, que fez a mesma coisa com Grazi após o "BBB 5".

Ainda não se sabe qual será o projeto composto por Rafa Kalimann , mas ela garante que está muito ansiosa para começar. "Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Espero por essa oportunidade desde os meus 14 anos. Eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, cheguei a estudar em algumas escolas, mas meu trabalho me fez seguir outros caminhos, focados mais nas minhas redes sociais, um trabalho que eu amo e que me fez chegar até aqui. Estou ansiosa e com uma expectativa muito boa com essa oportunidade que a Globo e o Globoplay estão me dando", escreveu ela no Instagram.