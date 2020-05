Reality shows são os novos queridinhos da Netflix em 2020; confira a lista

Desde o fim do "BBB 20", os brasileiros estão órfãos de um bom reality para chamar de seu. Enquanto não há uma data oficial para o início de "A Fazenda" e a próxima edição do "Big Brother" está longe de começar, o realities da Netflix têm sido o grande refúgio do público.

Divulgação Brincando com Fogo e Se Liga na Real





Por isso, o iG fez uma lista dos melhores realities nacionais e internacionais da Netflix que você não pode deixar de assistir.

1. "Brincando com Fogo"

Já pensou em ir para um reality cuja promessa principal é muita pegação, mas ao chegar lá, se deparar com o desafio de não poder beijar ninguém? Pois é, "Brincando com Fogo" é um reality que promete fazer os maiores pegadores do mundo, que fogem de um relacionamento sério, encontrarem o seu amor ideal em apenas um mês e ainda levarem uma bolada de U$ 100 mil no final do programa.





2. "Casamento às Cegas"

Ainda para os apaixonados, a plataforma lançou em fevereiro de 2020 o reality americano "Casamento às Cegas", tradução de "Love is Blind". Mas, desta vez, nada de tentação carnal: a intenção é que os participantes encontrem a outra metade da laranja apenas por conversas às cegas, ou seja, que fiquem noivos sem ao menos ter visto o rosto um do outro.





3. "The Circle Brasil"

Em março de 2020, a Netflix laçou o "The Circle Brasil". Apresentado por Giovanna Ewbank, o programa consiste em uma competição onde participantes, que não se conhecem, se mudam para um prédio sem se verem durante o jogo. Eles irão conversar apenas usando seus perfis em um aplicativo criado para o programa no qual podem se retratar do jeito que quiserem. Eles precisarão classificar uns aos outros e os dois que tiverem as melhores classificações irão se tornar influenciadores e levarão a bolada de R$ 300 mil.









4. "Sunset Milha de Ouro"

Este reality é para aqueles que amam luxo e dinheiro. O "Sunset Milha de Ouro" mostra como é a vida dos corretores imobiliários do Grupo Oppenheim, conhecidos por negociarem casas de alto padrão em Los Angeles. Mas se engana quem pensa que é só brilho e glamour que corre nas veias deste reality. Escândalos de famosos, intrigas e brigas são o que fortalecem a permanência dele no streaming.





5. "Sugar Rush"

É óbvio que não poderia faltar uma atração de comida para rechear esta lista. "Sugar Rush" é uma competição de confeitaria que conta com quatro duplas de competidores totalmente diferentes que lutam contra eles mesmos e contra o tempo para levar a melhor em cada desafio. Além de mostrarem o seu potencial criativo, os campeões de cada episódio recebem um prêmio de U$ 10 mil.





6. "Queer Eye"

O reality acompanha a vida de cinco especialistas, que compõe o Fab Five ou Cinco Fabulosos, em cuidados pessoais, cultura e lifestyle para ajudar a vida de uma pessoa diferente em cada episódio. Engraçado e bem-humorado, o Fab Five tenta aumentar a autoestima e o potencial de carreira de cada participante.





7. "Glow Up"

Investindo ainda em um formato de competição, a Netflix trouxe para frente das câmeras os trabalhos de maquiadores profissionais, que se colocam a prova em busca de um contrato de trabalho com uma grande agência. Os participantes precisam mostrar que são os melhores em cada desafio, que pode ser desde uma maquiagem simples de uma Kardashian até produções artísticas superelaboradas.





8. "Back With The Ex"

Fomentando a lista de realities de relacionamentos amorosos, a Netflix investiu no "Back With The Ex", mas como o próprio nome diz, desta vez, os participantes já se conhecem e tentam melhorar os seus relacionamentos catastróficos. Não é possível afirmar que eles realmente voltam a se amar e criam relacionamentos duradouros, mas confusões, brigas e barracos são itens garantidos no programa.





9. "Casamentos Extremos"

Em "Casamentos Extremos", o casal Tim Noonan e PJ Madam viaja durante um ano ao redor do mundo aprendendo tudo o que precisa sobre casamento em diferentes culturas para comprovar se devem mesmo ou não se casar. Durante alguns episódios eles colocam seus relacionamentos à prova e levantam questões se devem, de fato, seguir com a vida a dois.





10. "Se Liga na Real"



Se tratando em vida real, talvez o "Se Liga na Real" seja o reality que mais dê a sensação de choque de realidade nos espectadores e nos participantes. O programa gira em torno da vida de alguns adolescentes problemáticos que estão no programa de intervenção de jovens infratores. A intenção é fazer com que esses jovens vejam o quão difícil pode ser a vida dentro das prisões norte-americanas.