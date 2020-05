Unidade do Detran em Porto Velho atende protocolo contra a Covid-19 e reabre após servidores testarem negativos ao vírus

.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia está trabalhando nesse período de pandemia da Covid-19 com muita responsabilidade e seguindo os protocolos que determinam os órgãos reguladores. O Posto Avançado da autarquia da zona leste de Porto Velho, que foi fechado no dia 20 de maio quando duas servidoras suspeitaram ter adquirido a doença, será reaberto na próxima segunda-feira (1), após as servidoras testarem negativo para o novo coronavírus.

Segundo a chefe da unidade, Ana Beatriz Nascimento de Oliveira Manoel, uma servidora informou que um familiar estava positivo para a Covid-19. Imediatamente, seguindo o protocolo, a referida servidora foi afastada por 14 dias. Logo após, outra servidora disse que estava com sintomas da doença e também foi afastada, onde por determinação da direção geral do Detran Rondônia, o Posto foi fechado por um período de 10 dias, para resguardar a saúde dos servidores, bem como dos usuários que são atendidos na unidade por meio de agendamento.

"Para nossa felicidade, ambas as servidoras estão bem, a que apresentava os sintomas da Covid-19 fez o exame e testou negativo e a outra que tem um familiar com o coronavírus já está finalizando a quarentena e não apresentou nenhum sintoma da doença", afirmou Ana Beatriz.

Segundo o diretor geral do Detran Rondônia, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, a instituição está seguindo todas as recomendações que os órgãos reguladores determinam para evitar a proliferação do novo coronavírus. No caso específico do Posto Avançado da zona Leste de Porto Velho, o diretor acrescentou que "é melhor pecarmos pelo exagero na precaução do que ao contrário, a vida em primeiro lugar”.

Ciente da importância do serviço que o Detran Rondônia oferece à população, a unidade da zona leste será reaberta na próxima segunda-feira (1). No período que o Posto Avançado está fechado, mesmo após os exames das servidoras confirmarem negativo à Covid-19, o local está passando por uma desinfecção para garantir a saúde de todas as pessoas que frequentam o local, seja servidor ou usuário. “Para eliminarmos essa doença, temos que cuidar da gente e do outro também, e o Detran Rondônia tem feito esse trabalho em todas as unidades do Estado", ressaltou o diretor geral.

O diretor técnico de fiscalização, Welton Roney Nunes Ribeiro, informou que as mesmas medidas de prevenção foram adotadas no setor, quando dois servidores que faziam serviços administrativos no prédio da Coordenadoria Metropolitana de Trânsito (Cometran) de Porto Velho suspeitaram que estivessem com sintomas da Covid-19, sendo imediatamente afastados das atividades. "Esses servidores não faziam atendimento ao público, eles trabalham de forma individual em atividades burocráticas", afirmou Welton Roney.

A limpeza de todas as unidades do Detran Rondônia é feita por empresas terceirizadas, que desenvolvem o trabalho em período integral.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O Detran Rondônia abriu processo de aquisição de materiais, bem como Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). A empresa já entregou o lote de álcool em gel, que está sendo distribuído para todas as unidades. E, mesmo diante da dificuldade de aquisição desses produtos, não só no Brasil, mas em todos os países, não falta material de EPI para os servidores e álcool em gel para os usuários, que são atendidos nas unidades.

ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO

Para continuar oferecendo serviços considerados importantes aos usuários, o Detran Rondônia adotou o sistema de agendamento, para evitar aglomerações. Para isso, a autarquia disponibilizou na página do órgão e divulgou na mídia o número de telefone e o e-mail de todas as unidades, para que o usuário possa fazer o agendamento do serviço que necessitar.

AGENDAMENTO ON-LINE

No dia 22 de maio, o Detran Rondônia, por meio da Diretoria Técnica de Habilitação e Medicina (Dthmed) disponibilizou para o usuário o agendamento on-line.

PLATAFORMA PARA ATENDER CFC’S

No dia 14 de maio, foi disponibilizada uma plataforma para realização das aulas técnico-teóricas na modalidade de ensino remoto, para que os Centros de Formação de Condutores (CFC’s) continuem trabalhando no período de pandemia, que exige o afastamento social.

O acesso ao portal educacional do Detran Rondônia é muito prático e oferece a segurança necessária para garantir a lisura no cumprimento da carga horária das aulas teóricas on-line. Ao acessar, para o instrutor será solicitado o CPF e senha, e para o aluno será solicitado o CPF e a data de nascimento.

DETERMINAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

A direção geral do Detran Rondônia ressalta a determinação do governador, Marcos Rocha, para que os órgãos do governo do Estado sigam os protocolos para garantir a saúde dos cidadãos, buscando alternativas tecnológicas que garantam o atendimento ao usuário que necessita do serviço, bem como aos empresários, para que continuem gerando renda e mantenham os empregos de seus funcionários.

