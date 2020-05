Giovanna Ewbank rebate seguidora que a chamou de "desastre" como mãe: "Louca!"

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso gravaram um vídeo para o canal no YouTube da loira. O casal comentou as impressões de alguns seguidores sobre eles como pais e acabaram contando um pouco sobre como agem na criação dos filhos . Os dois também rebateram uma seguidora que criticou a postura deles com Titi e Bless .

Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank rebate críticas sobre maternidade





A apresentadora do "The Cricle Brasil" perguntou como os fãs achavam que ela e o marido eram como pais e uma seguidora falou: "Um desastre, não tem adulto nessa família". "Que louca!", foi a resposta de Giovanna na hora. Ela e amado não gostaram nada do comentário e o ator brincou que a esposa é mais velha que os pais dela. "Eu nasci com 80 anos. Se tem um adulto nessa família sou eu e o Bruno é meu filho", completou Gioh.



Além de rebater às críticas, Bruno e Giovanna também contaram que são muito babões e carinhosos com os pequenos. Os dois também revelaram uma diferença entre eles, a presentadora é mais rígida que o ator. "Quem pega no pé sou eu. Fica mais comigo essa parte, eu sou assim mais linha dura. Para o Bruno ficar um dia a noite sem escovar os dentes tudo bem", falou a mãe de dois filhos que está esperando o terceiro .