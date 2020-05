Mais de R$ 5 milhões são investidos na reestruturação do Aeroporto Capital do Café, em Cacoal

.

Com um investimento superior a R$ 5 milhões, as obras de ampliação do Aeroporto Capital do Café, em Cacoal, seguem em ritmo acelerado.

Nesta semana, o secretário executivo regional de Governo, Celso Adame, visitou as obras para acompanhar de perto o serviço feito no local. "É muito bom ver a celeridade desta obra. Em pouco mais de um mês, a gente se pega surpreso ao ver como as coisas estão fluindo. Agora, é possível ter uma ideia melhor do tamanho que vai ficar o novo espaço destinado aos passageiros e toda a nova estrutura do aeroporto de Cacoal, que tornou-se uma referência dentro do estado de Rondônia. Cacoal merece um aeroporto melhor estruturado para atender não só a demanda do município, mas de toda essa região, que engloba municípios como Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste e tantos outros".

Além de toda a reforma e ampliação do terminal de passageiros, incluindo salas de embarque e desembarque e estacionamento, estão previstos também ajustes do sistema viário de acesso ao estacionamento, nas vias de serviços internas e também no pátio de aeronaves. Serão feitas, ainda, melhorias complementares nos sistemas hidrossanitários, eletroeletrônicos, combate à incêndio, gás combustíveis, ar-condicionado e sistemas estruturais, incluindo concreto armado, estrutura metálica e urbanismo.

"A obra prevê toda a reforma e ampliação do aeroporto de Cacoal, que contava com apenas um saguão de embarque e desembarque. A partir desta obra, o aeroporto vai receber uma nova área construída, apenas para embarque, e a área já existente, com reformas e melhorias, será destinada ao desembarque. A obra tem quatro etapas, a ampliação, com o novo prédio, o estacionamento que será ampliado, com dois mil metros quadrados, e também a casa de gerador, casa de máquinas, área de apoio e todo o calçamento externo", explica a engenheira residente da empresa contratada para a execução de toda a obra de reforma e ampliação do aeroporto, Lucilene Carvalho.

Os recursos investidos nas obras do Aeroporto Capital do Café são provenientes de uma parceria entre o governo estadual e o Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Ao todo, serão investidos R$ 5.590.887,16. O repasse das parcelas será liberado de acordo com a realização das obras. Em abril, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 1.858.427,43, para o início das obras.

"Recebemos a ordem de serviço no dia 07 de abril deste ano, quando iniciamos os trabalhos. Hoje a obra está próxima do segundo mês e estamos na concretagem das vigas de respaldo para depois disso já receber o telhado. A obra está evoluindo muito bem! Neste final de semana será feita a terraplanagem do novo estacionamento. A evolução está bastante acelerada", garantiu a engenheira residente.

