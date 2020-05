Sucesso das lives diminui e artistas registram baixos números de audiência

Parece que o pico das lives, que registraram recordes de audiência, chegou ao fim. De acordo com levantamento do G1 , as principais transmissões do último final de semana tiveram menos audiência que as anteriores dos mesmos artistas.

Reprodução/Instagram Gusttavo Lima





Gusttavo Lima , Simone & Simaria e Maiara & Maraisa , que foram destaques das lives entre os dias 23 e 25 de maio, tiveram menos audiência no YouTube do que nas transmissões feitas em abril.

Gusttavo Lima registrou 2,77 milhões de visualizações em abril, já em maio o número baixou para 1,5 milhão. As irmãs Simone e Simaria tiveram 1,5 milhão de acessos em abril e 990 mil em maio. Enquanto isso, as gêmeas Maiara e Maraísa tiveram 831 mil de views em abril contra 540 mil em maio.

As buscas por lives no Google também diminuíram em relação ao mês anterior no Brasil. Vale ressaltar que durante a semana as buscas também são menores e aumentam aos finais de semana. O levantamento revela ainda que apesar de as buscas terem abaixado elas seguem muito maiores do que antes da quarentena, o que é motivado pelo isolamento durante a pandemia do novo coronavírus .