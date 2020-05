Policia Civil de Rondônia alerta população sobre golpes virtuais

.

As facilidades proporcionadas pela internet têm aumentado o fluxo de compras on-line, mas é preciso atenção para não cair em golpes. O Núcleo de Combate às Defraudações da Polícia Civil que faz o alerta e orienta a população sobre quando adquirir produtos ou serviços pela internet, confira os requisitos básicos de segurança para não ter prejuízos futuros.

O delegado do Núcleo, Swami Otto Barboza Neto, alerta que todos os dias são registradas ocorrências policiais relacionadas a golpes praticados por diversos meios, porém, tem ocorrido um expressivo aumento nos casos praticados pela internet. "Essa é uma prática das mais comuns nos dias atuais. Há muitos casos de compras que a vítima é levada a depositar valores ou fornecer seus dados bancários em sites que estão ofertando a venda de determinados produtos, porém, trata-se de um golpe", explica o delegado.

No ambiente virtual, há pessoas que visam aplicar inúmeros golpes utilizando identidades falsas. "A fraude mais comum é conhecida como o “golpe do OLX”. Os aplicativos de vendas on-line, como OLX e assimilados, não possuem sistema que permita uma compra segura para o consumidor, que garanta que possa receber seu dinheiro de volta, caso haja algum problema na venda. Esses aplicativos apenas servem como uma espécie de “classificados”, sendo que a negociação se dá diretamente entre anunciante e comprador. Dessa forma, muitas pessoas são levadas a depositar valores em contas bancárias indicadas pelo suposto vendedor, acreditando que assim estará adquirindo o bem que deseja. Porém, muitas vezes o anúncio era falso, o produto não existia e o suposto vendedor desaparece”, alerta Swami.

GOLPES VIRTUAIS

O delegado Swami ressalta ainda que, os golpes mais comuns nesses últimos meses foram os praticados por meios digitais, que são: o “Golpe do OLX”; “clonagem do WhatsApp”; o golpe de mensagens simulando ser uma empresa bancária pedindo para o cidadão atualizar dados cadastrais por meio de um link por sms, que levará a uma página falsa onde a vítima fornece seus acessos bancários; e financiamentos e empréstimos bancários com documentos fraudados.

A pandemia do novo coronavírus trouxe uma nova prática de crime usada pelos golpistas da internet. "As fraudes envolvendo o Auxílio Emergencial do Governo Federal, muitos daqueles que são beneficiários do auxílio são pessoas simples e com pouca instrução, e, em razão disso, são pessoas que têm tido dificuldade em realizar o cadastro no banco. Criminosos se valem disso e oferecem “ajuda” em sites ou através de mensagens enviadas por SMS ou WhatsApp, onde a vítima acaba fazendo contato pedindo ajuda, só que acaba sendo lesada, de alguma forma perdendo o valor do auxílio", relata o delegado.

O cidadão que sofrer golpe virtual é instruído a guardar todos os documentos referentes ao golpe, registrar ocorrência policial, realizar contato com a empresa bancária, caso tenha sofrido clonagem de cartão ou aparelho celular, e em caso da vítima realizar depósitos bancários, comunicar o gerente do banco em que possui conta.

DICAS PARA COMPRAS ON-LINE

Quanto às compras on-line, o consumidor precisa ficar atento em algumas situações, para não ter prejuízo financeiro. Algumas dicas são importantes:

Verificar a idoneidade da empresa; Verificar se o site possui certificação digital e formas de compras seguras (como Paypal, Mercado Pago, entre outros); Observar a qualidade dos textos (sites falsos costumam ter erros grosseiros de redação); Pesquisar a reputação da empresa (busca no Google e em sites como o “Reclame aqui”, há muitas informações que ajudam a identificar os casos de golpes); Pedir indicação de pessoas que já tenham comprado naquele site; Sempre desconfiar quando as promoções são exageradas (os criminosos costumam fazer a vítima achar que está fazendo um grande negócio); Guarde sempre todos os comprovantes da compra.

