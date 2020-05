Lady Gaga lança música com BLACKPINK e dá tudo o que os fãs queriam

Os fãs de Lady Gaga estão tendo motivos de sobra para comemorar. A artista está na preparação para lançar o " Chromatica ", seu sexto álbum, e antes da estreia oficial, ela já está divulgando algumas faixas. Nesta quinta-feira (28), foi o dia do mundo conhecer "Sour Candy", parceria com a girl band sul coreana BLACKPINK.



Reprodução/Instagram Lady Gaga lança música com BLACKPINK





No começo do ano, a primeira música do álbum, "Stupid Love", vazou na e já conquistou os fãs da diva pop. Semana passada, "Rain on Me", parceria com Ariana Grande , quebrou a internet e agora chegou a vez do featuring com o BLACKPINK . O grupo musical da Coreia do Sul faz bastante sucesso entre o público jovem e junto dos little monsters, como são conhecidos os admiradores de Lady Gaga , tomaram conta das redes sociais comentando o lançamento. Confira abaixo a música e as melhores reações:





lady gaga obrigada por sour candy, eu nunca vou esquecer disso, te devo uma sério, o que você precisar minha dm tá aberta, muito obrigada você fez a vida de uma pobre garotinha mais feliz ass: uma blink — maria ? (@rosieparklover) May 28, 2020





gostaria de expor que sour candy só tem um defeito: ela acaba pic.twitter.com/oRRRJp69li — jungkook menino emo (@dattebaykoo) May 28, 2020





atualmente eu me encontro assim depois de ouvir sour candy: #SourCandyOutNow pic.twitter.com/TJx7SsoRCD — vviittoorriiaah;?? (@vviittoorriiaah) May 28, 2020





o único defeito de sour candy é ela só ter 2:39 porque ta perfeito pic.twitter.com/WYmVabAMA7 — ???? ??? DELIGHT? (@pcyartt) May 28, 2020





Não entre na minha casa para falar mal de #LadyGaga pois aqui louvamos por #Chromatica pic.twitter.com/HnzSv33Us1 — catita da tribo potiguara (@that_kervs) May 28, 2020