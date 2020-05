Produtor de Mumuzinho morre por novo coronavírus

Produtor do Mumuzinho , João Paulo, o Pavão , morreu na última quarta-feira (27), vítima da Covid-19. O funcionário do pagodeiro estava internado em estado grave na UTI de um hospital particular, no Rio, com problemas respiratórios. Familiares e amigos de João Paulo chegaram a abrir uma vaquinha virtual para ajudar com os custos da internação, uma vez que o plano de saúde dele não cobria.

"Nosso querido Pavão encontra-se hospitalizado com problemas respiratórios, hoje respirando com a ajuda de oxigênio. Ele está internado em um hospital particular, mas infelizmente por conta da carência do plano eles não irão cobrir sua internação. A família está desesperada, pois sabemos que o custo será caro. Por isso criamos uma vaquinha on-line para que possamos todos ajudar", informava o comunicado sobre a vaquinha que foi divulgado há cerca de uma semana.

A coluna procurou Mumuzinho para saber se ele contribuiu com os gastos hospitalares de seu funcionário. "Eu desconheço sobre essa vaquinha, na verdade eu passei a falar com ela (mulher do Pavão) logo que ele internou. Tenho falado com ela todos esses dias, tenho dado suporte e o que ela tem precisado eu estou aqui para ajudar. Mas eu desconheço a vaquinha. Ela foi feita entre os amigos dele e dela também porque o plano não cobria a internação. Eu tinha conseguido também um hospital público, mas ele não podia ser transferido, a esposa preferiu deixá-lo no particular por questão médica", contou Mumuzinho à coluna.