"MasterChef" retoma produção e gravações já têm data para começar

A Band recidiu retomar a produção do "MasterChef" em meio à pandemia do novo coronavírus. O reality show gastronômico é um dos carros-chefes da emissora e as gravações da sétima temporada do programa estão previstas para começar na segunda semana de junho, seguindo diretrizes recomendadas pelas organizações de saúde.

Reprodução/Instagram Band se prepara para voltar a produzir o MasterChef





No mês de março, os trabalhos relacionados ao reality foram paralisados e voltaram à ativa na fase de pré-produção, segundo o site Notícias da TV. A próxima edição do " MasterChef " ainda não tem uma data confirmada para estrear, mas já é certo que o formato do programa passará por alterações envolvendo as provas e os participantes.

A atração comandada por Ana Paula Padrão terá cozinheiros amadores competindo, mas os participantes dessa temporada não farão provas em grupo e terão que manter uma distância de ao menos dois metros de distância entre eles. Os episódios terão um número reduzido de participantes, provavelmente oito, e o grande prêmio será divido entre o vencedor e uma instituição que está lutando para conter os impactos do coronavírus.

Nos bastidores também haverá mudanças significativas. Uma equipe de médicos do trabalho, infectologistas e outros profissionais está estudando a melhor forma de seguir com as atividades no " MasterChef ". Além disso, todos os objetos serão higienizados, as pessoas no estúdio passarão por medições de temperatura e todos os funcionários receberão kits com máscaras, álcool gel e outros itens para garantir as medidas de higiene necessárias.