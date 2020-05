Trisal relata como é viver poliamor e dá dicas para abrir o casamento

Joe Kaufman e Melanie Kaufman conheceram Judy Bame em 2018 e comerçaram um relacionamento a três no mesmo ano. No último dia 24, o trisal oficializou a união no jardim de casa durante o lockdown em Colorado, nos Estados Unidos.

Reprodução/SUPPLIED O trisal divide a cama e eles mantém uma vida em família.





De acordo com The Sun , o trisal se conheceu muito antes de cogitar a relação. Há 11 anos atrás, se encontraram jogando roller derby e logo descobriram a química, mas Judy namorava na época.

Em 2018, Judy voltou a entrar em contato com o casal. "Quando nos conhecemos depois de todos esses anos, ficou claro que nossos sentimentos eram os mesmos de sempre, só que agora sem complicações", afirma a gerente de marketing.



Segundo ela, a relação se abriu de uma forma bem natural e confortável. "Esse tipo de relacionamento acontece como qualquer outro. Desde então, somos inseparáveis", aponta Judy.

Reprodução/SUPPLIED O trisal teve reações diversas quando abriu a relação.





Quando oficializaram o namoro, os pais de Melanie foram grandes apoiadores, diferente dos de Jon ou Judy. Segundo os três, tem sido muito difícil sentir que eles devem escolher entre o relacionamento e os pais.

Os amigos tiveram reações diversas, mas Jon afirma que o trisal tem uma grande rede de amigos que apoiam os três. "Temos poucos amigos próximos, mas os mais antigos ficaram quietos e distantes desde que nos abrimos sobre nosso relacionamento", afirma o dono de casa.

Eles dividem a mesma cama, com Jon no meio e as mulheres dos lados. "O sexo é acima da média, tem mais sensações, mais toques e Jon tem que ser uma máquina para satisfazer as duas", aponta Melanie.

Segundo ela, há o esforço de incluir os três na relação sexual, mas se não for possível, ninguém sente ciúmes dentro do relacionamento. Ela ainda afirma que não é um relacionamento aberto.

Reprodução/SUPPLIED Com o isolamento, eles aproveitaram para se unir ainda mais





"Alguns trisais têm relacionamentos abertos, mas somos uma tríade fechada e nos vemos como um casal comum, apenas com mais uma pessoa", afirma Melanie.

E o lockdown aproximou mais ainda os três. As mulheres da relação afirmam que o isolamento fez com que elas ficassem mais em casa. "Judy está de licença e fica em casa comigo, já Melanie por ser prestadora de serviços tem a agenda toda trocada", afirma Jon.

Eles planejavam fazer uma cerimônia de casamento, mas a pandemia do novo coronavírus atrapalhou os planos. Por isso, no dia 24 de maio eles fizeram uma união reclusa. Nos Estados Unidos, não é permitido o casamento entre mais de duas pessoas, então o casamento não é legal.

Além disso, Melanie revela que recebe muitos questionamentos sobre como abrir o casamento e encarar o poliamor . "O que você precisa saber é que tudo é multiplicado exponencialmente a cada pessoa que você adiciona ao relacionamento. Então, é mais uma pessoa para cuidar de você e também para você cuidar. É preciso uma comunicação e amor constante para todos os envolvidos. O poliamor e a poligamia não é para todos, mas é um estilo de vida válido e que pode ser surpreendentemente incrível".