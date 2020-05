RO-496: Governo recupera estradas e melhora vias de escoamentos na região de Chupinguaia

.

As frentes de trabalho do Governo de Rondônia seguem firme na região Sul do Estado focadas na melhoria e recuperação da malha viária.

Na RO-496, trecho que liga o distrito de Novo Plano a Chupinguaia, o Departamento de Estadas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) garantiu o patrolamento de 10 quilômetros de vias naquela região.

Segundo o engenheiro responsável pela 9ª Residência do DER de Vilhena, Diego Delani, o governo iniciou a semana com serviços de reconformação da plataforma, o conhecido patrolamento, além de limpeza lateral da pista e drenagem com a execução de saídas d’água.

No total, segundo explica o engenheiro, foram patrolados 10 quilômetros de estradas, melhorando o acesso entre Chupinguaia e o distrito de Novo Plano, importante via de escoamento da produção agrícola estadual.

Ao longo da RO-496 existem grandes plantações de soja e milho, produtos que se destacam no setor econômico rondoniense, garantido o fortalecimento do comércio, renda, emprego e melhoria de vida para a classe produtiva. "Estamos fazendo a manutenção dessa e de outras estradas para que não ocorra problema na hora de se fazer o escoamento. Essa é uma das determinações do governador coronel Marcos Rocha que, por sua vez, procura atender todas as demandas da comunidade do Sul de Rondônia", ressalta o engenheiro, lembrando que homens e máquinas do governo estão na região para realizar os trabalhos de melhorias da malha viária.

