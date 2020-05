Programa de Angélica pode ser cancelado antes mesmo de estrear, diz colunista

A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de trabalho nas emissoras de televisão. As gravações foram interrompidas, apresentadores trabalham de casa e as atividades relacionadas a alguns programas foram congeladas . É neste última situação que se encontra o " Simples Assim ", novo programa de Angélica na Globo . Porém, segundo o colunista Ricardo Feltrin, equipe da atração corre o risco de nunca mais voltar à ativa.

Reprodução/Instagram Programa de Angélica pode ser cancelado antes de estrear





O "Simples Assim" estava na fase de produção e o plano, antes das medidas de isolamento social, era estrear o programa na grade da emissora ainda em 2020 . De acordo com o jornalista, não existe mais a possibilidade de Angélica ir ao ar com essa atração ainda este ano. Ela ainda corre o risco de ver a nova empreitada cancelada antes mesmo de estrear na televisão.

Se Joga

Outros rumores que estão circulando são de que o " Se Joga " também não voltará ao ar. Antes mesmo da crise de saúde mundial, o vespertino enfrentava problemas de audiência e não conseguiu atingir as metas que eram esperadas.

Após a demissão de Zeca Camargo ser anunciada , Fernanda Gentil compartilhou um vídeo no Instagram e contou que irá ter um quadro no "É de Casa" a partir do próximo sábado (30). A apresentadora irá participar do matutino diretamente da casa dela e falará sobre ajuda. "Juntos, vamos ajudar a ajudar! Ajudar o tempo a passar mais ra?pido, ajudar quem ja? na?o sabe mais o que fazer com as crianc?as em casa, ajudar quem quer saber mais de Corona, ajudar, ajudar e ajudar. Quero ajudar algue?m, que quer ajudar, a encontrar quem precisa de ajuda", contou Fernanda. Depois dessa notícia, os boatos de que o fim do "Se Joga" está próximo só aumentaram.