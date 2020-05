Rodrigo Faro quer retomar a carreira de cantor e planeja uma turnê

O isolamento tem feito muita gente se arriscar em novos projetos, inclusive os artistas. Rodrigo Faro, por exemplo, resolveu relembrar sua época de cantor e gravou um cover da música More Than Words com Afonso Nigro. A repercussão foi tanta que a música foi parar nas rádios e o apresentador da Record TV já planja voltar aos palcos e realizar uma turnê.

"A ideia de voltar a cantar surgiu por conta da quarentena, em que eu tenho tido mais tempo para fazer projetos que antes não conseguia. Comecei a chamar amigos para cantar comigo no Instagram. Cada música que eu colocava tinha quatro milhões de visualizações. Não imaginava que as pessoas iriam receber meu lado cantor com tanto carinho", contou Rodrigo Faro em entrevista à Quem.

O cover com Afonso Nigro da música da banda Extreme foi, a princípio, algo amador, mas o sucesso foi tanto que eles tiveram que regravar de maneira mais profissional. "Foi uma loucura! Em dois dias foram três milhões de visualizações e as rádios ligando para o Afonso, pedindo autorização para tocar a música... Nem tínhamos a autorização da música. Fomos atrás da autorização da música, a regravamos de forma mais profissional e distribuímos nas rádios", contou o apresentador, que já fez parte do grupo Dominó .

Rodrigo Faro disse que uma brincadeira acabou virando algo sério: "O sucesso desse projeto de cantor deu uma vontade de gravar um álbum ou quem sabe, de voltar a cantar. Mas tudo vai depender da minha carreira de apresentador". Ele está pensando em sair em uma turnê com o Afonso, mas isso vai depender da sua agenda de gravações. "Quando começo a gravar, eu desapareço (risos) de tanto que trabalho. Mas existe essa vontade de sair em turnê pelo Brasil", revelou à Quem .