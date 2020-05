Governo oficializa entrega de 100 mil testes rápidos para distribuição aos municípios

.

As 100 mil unidades de testes rápidos para detecção de coronavírus adquiridas pelo governo do Estado foram oficialmente repassadas para o Conselho de Secretários Municipais do Estado de Rondônia (Cosems/RO) visando a distribuição imediata aos 52 municípios do Estado. Durante a entrega oficial, realizada na tarde de quarta-feira (27), o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, destacou o empenho da bancada federal que garantiu emendas para a aquisição de todo material como parte das medidas de enfrentamento à Covid-19.

Com investimento em torno de R$ 11 milhões, por meio de emenda da bancada federal, os testes rápidos chegaram à Capital há uma semana e foram transportados para o almoxarifado da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa). As unidades de testes rápidos serão importantes para atender à demanda de cada município, objetivando o avanço de testes e, consequentemente, ampliando o combate e o controle da Covid-19.

"Graças a deus estado de Rondônia adquiriu, por meio de emenda da bancada federal, essas 100 mil unidades de testes rápidos que serão, agora, distribuídas para os vários municípios do nosso Estado, facilitando, assim, o controle da população dos municípios. Agradeço mais uma vez à bancada federal por ter repassado R$ 11 milhões diretamente aos municípios e outros R$ 11 milhões ao Estado para a compra dos testes, além de mais R$ 8 milhões para serem utilizados no Cemetron (Centro de Medicina Tropical de Rondônia). Tudo isso é responsabilidade que se tem pela população de Rondônia", destacou o governador enaltecendo à bancada federal composta por oito deputados federais e três senadores, e lembrando que já foram realizados cerca de 13 mil testes em todo Estado desde o início de combate ao coronavírus.

A entrega oficial das unidades de teste rápidos aconteceu durante coletiva de imprensa, realizada no próprio almoxarifado da Agevisa e que contou com a presença dos deputados federais Mariana Carvalho e Mauro Nazif (representando a bancada federal), bem como dos deputados estaduais Chiquinho da Emater, Ezequiel Neiva e Ismael Crispin.

O deputado Federal Mauro Nazif destacou que o momento é de somar esforços, seja nas esferas municipal, estadual e federal, para desenvolver ações imediatas visando o enfrentamento à Covid-19. O parlamentar lamentou o número de óbitos ocorridos no Brasil e em Rondônia, e também chamou a atenção para a situação enfrentada pelo município de Guajará-Mirim. Mauro Nazif resumiu em sua mensagem que os números têm nome, referindo-se a cada pessoa que perdeu a vida na luta contra a Covid-19.

O governador Marcos Rocha disse ao deputado federal que há uma semana o governo do Estado está desencadeando uma força tarefa para auxiliar o município de Guajará-Mirim no combate ao coronavírus, uma vez que a cidade vinha apresentando elevado índice de óbitos por Covid-19. "Muitas pessoas de Guajará-Mirim têm mantido contato comigo através das redes sociais e relatando a situação. Não posso interferir em questões políticas, mas o governo não deixará a população de Guajará-Mirim para trás", disse o governador que também destacou entendimento com os deputados estaduais que somaram ao socorro a Guajará-Mirim.

A deputada federal Mariana Carvalho também enfatizou o apoio dado a Guajará-Mirim e reforçou a importância da massificação dos testes, além de fortalecer o coro pela união de todos para salvar vidas.

Presente também à coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, enalteceu a ação conjunta que está sendo desenvolvida em Guajará-Mirim e também já alertou para medidas que serão desenvolvidas em São Miguel do Guaporé. Sobre os testes rápidos adquiridos, o secretário afirma que possuem uma alta especificidade para confirmação de casos positivos, e, conforme determinação do governador Marcos Rocha, estão sendo distribuídos para os 52 municípios, onde serão definidas estratégias para a testagens.

As unidades de testes rápidos compradas pelo governo do Estado se somam às mais importantes medidas desenvolvidas na luta contra o coronavírus. Com os testes rápidos, é possível detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Os resultados deste teste saem em até 30 minutos.

Leia Mais:



Equipe de saúde do governo continua em Guajará-Mirim e reforça ações de controle da Covid-19