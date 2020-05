Horóscopo do dia: previsões para 28 de maio de 2020

Marcelo Dalla As mandalas são parte indissociável do horóscopo do dia já que são como uma representação do mapa astral





ÁRIES

É importante cultivar diplomacia, gentileza e prudência. Vênus ainda desafia Netuno, pedindo economia, comprometimento, maturidade e boa administração financeira. Ganhe tempo para pesquisar preços, comprar coisas úteis, afinar metas com parceiros e colaboradores. Invista na formatação e estruturação de projetos. Enquanto isso, a Lua segue em Leão: deixe seu coração falar. Cante, dance, converse sobre os sentimentos. Vale expressar-se de diversas maneiras, com confiança em seu potencial criativo.

TOURO

Invista nas atividades ligadas à comunicação. Você pode dialogar, estudar, tomar providências para concluir assuntos que vêm se arrastando. Mas lembre-se que Vênus desafia Netuno: vale priorizar a objetividade e o realismo, deixar de lado ilusões, loucuras e devaneios. Invista no conforto, na segurança, nos cuidados consigo mesmo e em tudo o que pode promover seu bem-estar. Fique atento às situações que surgem, são aprendizados importantes em relação aos valores e ao merecimento.

GÊMEOS

É tempo de cultivar criatividade e sensibilidade: o Sol segue em seu signo, enquanto a Lua segue em Leão. Porém, continue revisando questões ligadas ao amor e às finanças com o máximo de realismo possível. Reflita sobre a carência, o compartilhar, o amor que dá e que recebe. Mercúrio ingressa hoje em Câncer: o pensamento nessa fase é mais psíquico, emocional. A fala ganha sensibilidade, as conversas se tornam mais íntimas, assuntos em família e com pessoas queridas tendem a ser produtivos e acolhedores.

CÂNCER

É tempo de cultivar para cultivar alegria, generosidade e capacidade de compreensão para interagir com o mundo. Mercúrio ingressa hoje em seu signo, favorecendo os estudos e os intercâmbios. Aproveite para ativar seus contatos, encaminhar pendências, trocar informações, divulgar seus talentos e capacidades. Porém, continue a revisar questões ligadas ao amor e às finanças! Vênus ainda desafia Netuno, é importante controlar a carência e as atitudes infantis, cultivar disciplina, empenho, dedicação e perseverança.

LEÃO

Você fica mais extrovertido com a Lua em seu signo. Atividades criativas ganham destaque, é bom fazer algo que aqueça o coração. É tempo de conectar-se com sua criança interior. Mas Vênus e Netuno se desentendem, não é hora para grandes gastos ou prazeres inconsequentes. Com maturidade, invista na capacidade organizar as finanças. Procure demonstrar competência no trabalho e honrar o comprometimento nas parcerias. Procure também pesquisar melhor antes de fazer compras ou investimentos.

VIRGEM

Você tem pela frente um excelente período para os investimentos com a casa e tudo o que estiver relacionado ao aconchego, requinte e funcionalidade do lar. Mercúrio ingressa em Câncer: a mente fica mais intuitiva. Razão e emoção ficam associadas, os interesses se tornam diretamente ligados ao seu estado emocional. A curiosidade acontece junto com a sensibilidade. As tarefas, estudos trabalhos e deveres pedem um envolvimento efetivo e emocional, pois sem isso você pode ficar mais indiferente e desestimulado.

LIBRA

É importante agora otimizar os recursos, conter a carência e o impulso de satisfazê-la a qualquer custo. O planeta Vênus segue retrógrado e desafia Netuno, pedindo mais parcimônia e bom senso nas questões ligadas ao amor e às finanças. Vale fazer algo do seu agrado, mimar-se, cultivar afeto, distribuir sorrisos. Porém, prefira a simplicidade. Colaboração, gentileza e diplomacia são qualidades inerentes ao seu signo que agora ganham mais valor. Ofereça ajuda, procure fazer um benefício por alguém querido.

ESCORPIÃO

Continue a promover as finalizações e correções necessárias para uma vida mais produtiva. Júpiter segue com Plutão, colocando em destaque seu potencial transformador. Período bom para conversas esclarecedoras. Seu poder de persuasão fica maior. Enquanto isso, a Lua segue em Leão, favorecendo a criatividade e as atividades de lazer. Apenas cuide para não negligenciar os compromissos, não deixe de dar atenção a quem ama. Vênus desafia Netuno, pedindo mais realismo nas questões do amor.

SAGITÁRIO

Boas conversas o ajudam a se abrir para novas perspectivas, enxergar soluções que não lhe ocorriam antes. Para avançar, os projetos e parcerias necessitam de planejamento, pesquisa e embasamento. Procure controlar a impulsividade, evite grandes investimentos. Júpiter segue retrógrado e Vênus desafia Netuno: não é bom contar com o ovo antes da galinha. Com a Lua em Leão, seja generoso! Distribua elogios, contagie e incentive as pessoas ao seu redor. Quanto mais diplomacia e simpatia, mais portas se abrem.

CAPRICÓRNIO

Concentre-se nas transformações que deseja efetivar. E mantenha o foco! Vênus desafia Netuno, é importante economizar e perseverar. Ofereça colaboração, ínsita nas soluções práticas e realistas. Júpiter segue junto com Plutão em seu signo, favorecendo iniciativas e atividades transformadoras. O que pode ser transformado em você mesmo? O que já não serve mais? O que pode ser restaurado, purificado e renovado? Muitas correções estão em pauta para uma vida mais saudável, harmoniosa e produtiva.

AQUÁRIO

Procure analisar com calma os dados que tem em mãos e aproveite o dia para informar-se melhor. Vênus ainda desafia Netuno, que pede melhor administração dos recursos, de forma madura, objetiva e realista. Enquanto isso, a Lua segue em Leão para ajudá-lo a cultivar alegria. Está mais fácil confiar em seu potencial, distribuir palavras encorajadoras, trocar elogios e informações inspiradoras. Esteja aberto também para dar vazão à sua criança interior, fazer algo divertido e criativo. Você merece!

PEIXES

É importante agora cultivar praticidade e realismo. Vênus segue retrógrado e desafia Netuno: é importante perceber o que é ilusão, o que é viável e o que não é. Procure cuidar melhor de si mesmo. Os antídotos para a insatisfação e a carência são a gratidão e a autoestima. Procure alinhar interesses com parceiros, cuidar dos detalhes da rotina, promover ajustes e correções. Muitas providências podem e devem ser tomadas em nome da funcionalidade. Pesquise melhor antes de fazer grandes investimentos.

