Vale abrir a relação? Em live, Luana Piovani questiona modelo de casamento atual

Em live no Instagram na tarde desta quarta-feira (27), a modelo e atriz Luana Piovani conversou com a sexóloga Regina Navarro Lins sobre diversos assuntos da sociedade. Desde relacionamento até liberdade da mulher, a conversa se baseou no amor e no comportamento.



Ela revelou que tem facilidade de perder o interesse dentro da relação e aponta que a razão para isso é ter todos os dias a mesma pessoa, mas que não era razão para aceitar um relacionamento aberto.



"Não tive um casamento baseado na possessão, mas perdi o interesse. Me casei com meu ex - Pedro Scooby - porque ele aceitava minha liberdade, prezo pelo controle da minha vida", afirmou Luana.

Ela conta que ter feito análises com uma psicóloga mostrou muito do comportamento dela e como descobriu que a separação não foi algo inédito. "Estava me separando e não sabia, acho que a mudança para Portugal foi crucial porque vimos que não estávamos mais bem, estávamos nos afastando", diz a modelo, que não se arrepende da decisão de se separar.

As duas concordam que o modelo de casamento deve ser reformulado. Regina Navarro Lins apontou na live que o modelo de casamento é caucado no controle, possessividade, ciúme e no machismo, que teme a mulher autônoma.

"Somos regidos pelo amor romântico que transforma dois em um só", afirmou a sexóloga, que indica que os relacionamentos devem ter uma manutenção e ser aberto a novidades. Segundo Regina, muitos homens não se libertaram do pensamento patriarcal em que a mulher é posse.

Luana também contou que apesar de ser uma mulher bem liberta, sabe que ainda tem muito a evoluir. "Deixei meus filhos com o pai, quando me vi sozinha até me deu um aperto, mas pensei: que bom, vou preencher meu vazio comigo", disse a atriz.



Além de falar sobre o modelo de casamento , as duas também conversaram na live sobre o namoro de Luana com o jogador de basquete israelense Ofek Malka, que é 20 anos mais novo. "Fui muito julgada, gosto de homens mais novos e acho super normal, porque um homem mais velho pode e eu não?", disse Luana.