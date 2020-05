Sony planeja evento para revelar mais informações do PlayStation 5

Reprodução Controle DualSense do PlayStation 5





Segundo rumores, a Sony está planejando um evento virtual para mostrar jogos para o PlayStation 5 , que poderá ser realizado já na semana que vem. De acordo com a Bloomberg, o evento está programado para a próxima quarta-feira (3). Entretanto, a agência de notícias afirma que a data ainda não foi definida e pode mudar.

A Sony vem divulgando informações sobre o PlayStation 5 "a conta-gotas", em artigos na imprensa ou eventos online, mas as duas mais importantes, data de lançamento e preço, ainda são uma incógnita.

A empresa afirma que o console será lançado no final deste ano, e espera-se que até lá novos eventos com mais informações sejam realizados. Sua rival Microsoft vem adotando uma tática parecida, e no início deste mês revelou 13 jogos que estarão disponíveis para o Xbox Series X .

Imaginação à solta

Enquanto a Sony não divulga mais informações sobre o console, a imaginação dos fãs corre solta. O designer gráfico Giuseppe Spinelli (conhecido como Snoreyn) e o site Let’s Go Digital se uniram para produzir um "vídeo de apresentação" não oficial do console , com direito a uma participação especial: uma assistente virtual chamada Ellie, em homenagem à protagonista de "The Last of Us". Assista abaixo: