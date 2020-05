Filha de Maurício Mattar revela que não fala com o ator há 8 meses

A cantora Petra , filha do ator Maurício Mattar , revelou nesta quarta-feira (27) que está brigada com pai e que não com ele há oito meses. "A frequência que eu falo com o meu pai é zero. Não falo com o meu pai faz oito meses. Me sinto bem frustrada, bem triste... Mas vai de você aprender a não esperar muito dos outros. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. A gente brigou faz oito meses e a gente não se fala", explicou ela em seus Stories, ao responder uma fã.

Ao ser questionada sobre a relação com os irmãos, ela disse: "Com o Luã, meu irmão mais velho, eu falo. Não muito, mas por questão de rotina mesmo. Inclusive ele acabou de ter uma sobrinha, a minha primeira sobrinha. Quando acabar, quero conhecer também. A minha irmã mais velha, a Rayra, não falo mais porque desde que briguei com o meu pai , ela parou de falar comigo. A Ilha, minha irmã mais nova que nasceu no ano passado, também não vejo porque a meu pai e a atual mulher dele me proibiram de ver a minha irmã".

