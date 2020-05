Saúde mental é tema de palestras on-line para servidores durante período de pandemia em Rondônia

.

Juntamente com a Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação (Detic), a Superintendência de Estado para Resultados (EPR) está promovendo uma série de palestras para atender à demanda de servidores estaduais que, neste momento de pandemia, estão realizando suas tarefas em home office ou estão afastados das atividades laborais presenciais, e ainda para os que estão na linha de frente, trabalhando em locais de exposição e risco.

"A maioria dos nossos servidores do Estado estão desempenhando suas funções de casa, mas temos os profissionais que estão nos hospitais. Pensando nisso, na saúde emocional e psicológica dessas pessoas que nós tivemos essa ideia", declarou Hudyson Santos Barbosa, diretor da Detic.

As palestras são gratuitas e estão sendo realizadas on-line pela plataforma oficial do Estado para servidores e convidados (exige cadastro para permitir interação junto ao palestrante) e pela FanPage da EPR no Facebook (facebook.com/epr.rondonia), com livre acesso ao público, sem necessidade de cadastro.

Segundo o superintendente da EPR, Delner Freire, a iniciativa se deu pelo entendimento de que a qualidade de vida foi prejudicada com a pandemia. "Neste momento de nossas vidas, em que as rotinas foram modificadas, é preciso repensar uma forma de viver melhor, e para poder minimizar os efeitos deste período é necessária a adoção de ações de preservação da saúde mental".

Para isso, o ciclo de palestras direcionado à saúde mental foi inserido no programa de capacitação interna (PCI), e nesta quinta-feira (28), às 9h, acontece a sexta palestra on-line com o tema "Saúde Mental em Tempos de Pandemia", com a parceria do palestrante Cristiano de Paula, psicólogo do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). O profissional é Mestre em Educação, especialista em Terapia Familiar.

Na próxima terça-feira (2), às 11h, o tema será "Decisões emocionais no período da pandemia: Como cuidar de si mesmo?", com o palestrante Afro Stefanini, psicólogo, psicoterapeuta, pós-graduado em Psicologia Positiva e Comunicólogo. As palestras serão transmitidas pelos dois canais digitais disponibilizados.

Leia Mais:

Potencialidades da rede pública de fibra óptica Infovia de Rondônia são apresentadas para servidores