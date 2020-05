Conquiste confiança nos dias da quarentena com as peças de outono/inverno!

A pandemia COVID-19 fez o mundo parar, e os dias em confinamento vem deixando muitas pessoas ansiosas e sem perspectivas para o futuro, resultando em baixa autoestima e falta de confiança. Porém precisamos primeiro estar bem com nós mesmos para então nos reerguer e reagir neste momento de dificuldade.

A moda é a liberdade de expressão, que te ajuda a encontrar a sua voz e criar uma comunicação visual certeira com o mundo através da sua aparência e da sua atitude. O resultado é garantia de autoestima e muito amor-próprio, para então estar pronta e ir em busca dos seus sonhos com total confiança no seu potencial.

Nestes dias em casa, procure se ocupar com bons conteúdos que te ajudem de alguma maneira, deixando as notícias sobre o caos político e social de lado. Nossa dica para você, é entender sua personalidade e descobrir o seu estilo, investindo na consultoria de imagem. Existem diversos conteúdos muito bons gratuitos na web que te ajudam a se autoconhecer.

Outra dica valiosa, é se arrumar para ficar em casa, principalmente se você faz home office! Colocar uma roupa que você se sinta bem deixará seu dia mais leve e criativo, trazendo mais foco nos seus objetivos.

Para te ajudar nessa missão, selecionamos 5 peças de outono/ inverno que serão tendência e prometem elevar o patamar de qualquer visual. Confira todas as dicas agora mesmo!

Leia também: os novos caminhos da moda e as tendências da temporada

Gola alta



A queridinha gola rolê dos anos 90 ressurge na cena fashion atualizada e repaginada em diversos tipos de tecidos e acabamentos, deixando qualquer visual mais elegante. O modelo alonga a silhueta, sendo perfeito para as mulheres que possuem o tronco menor.



Para deixar o visual de inverno cheio de personalidade e ainda mais longilíneo, aposte no monocromático, que é a combinação de peças do mesmo tom. Para garantir um toque fashionista no visual, experimente usar um mix de colares de correntes mais alongadas ou até mesmo uma única correntinha, que deixará o look mais interessante.

Leia também : qual será o novo caminho da moda?



Calça Cargo



Famosa entre os soldados, a calça cargo extrapolou as bases militares se tornando uma das peças mais desejadas no street style. O modelo passou por diversas modificações, resultando em peças com tecidos mais leves, coloridos e cheios de personalidade.

A peça noventista é ideal para as mulheres que desejam valorizar o quadril, já que os bolsos da lateral aumentam visualmente a silhueta. Como a calça pode ser mais ampla, a dica é usar com blusas mais ajustadas ao corpo.

Conjunto de moletom





Com as temperaturas caindo, os conjuntos de moletom estão sendo as peças mais desejadas da estação mais fria do ano . Conforto e estilo é tudo o que precisamos nesta quarentena, não é mesmo?

Mas vamos deixar de lado a ideia de desleixo de uns anos atrás: os conjuntinhos de moletom aparecem em modelagens mais ajustadas, cores enérgicas, estampas e muitos outros detalhes que elevam o nível das peças. Para um visual ainda mais polido, aposte nos acessorios: brincos grandes podem ser ótimas escolhas.

Leia também: saiba tudo sobre o maior evento de moda sustentável da América Latina



Acessórios de corrente



Nas últimas temporadas, o uso de correntes aumentou significativamente, seja em calças, tornozeleiras, pulseiras, colares e muitos outros. Principalmente nos tamanhos grandes que conferem atitude ao outfit.

Os acessórios são a alma do visual e finalizam com maestria as produções - das mais básicas às mais elaboradas. Nos dias em que estamos com preguicinha de nós arrumar, os acessórios de correntes são as apostas certeiras para engrandecer o look.

Tie dye



A técnica de tingimento manual que foi hit nos anos 70 se tornou febre entre as fashionistas, principalmente as mais coloridas em peças mais confortáveis como moletons e camisetas.

Os desenhos livres e abstratos do tie dye - sem padrão definido - traz alegria e diversão a qualquer look, sendo perfeito para os dias de confinamento em que precisamos de um ânimo a mais para ir atrás de nossos objetivos.

Essas foram as nossas dicas das peças de outono/inverno para a quarentena. O que achou? Deixe nos comentários sua opinião e como está se sentindo nesses últimos dias!