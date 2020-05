Médico e enfermeira realizam casamento em pleno hospital para "driblar" pandemia

No mundo todo, casamentos tiveram que ser canceladas devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Diante disso, um casal de Londres teve uma ideia criativa para celebrar os votos. A enfermeira Jann Tipping e o médico Annalan Navaratnam adiantaram a cerimônia, que seria em agosto, e se casaram na capela do hospital onde trabalham.

Reprodução/Rebecca Carpenter Photography Em meio a tanta confusão causada pela pandemia, o casal achou uma boa alternativa para oficializar a união

Como ambos trabalham na linha de frente no combate contra a Covid-19 no hospital St Thomas, que fica no centro de Londres, eles tiveram a permissão para realizar o casamento na capela do hospital. Com a presença dos noivos, de um padre e de duas testemunhas, o casal oficializou a sua união. A cerimônia foi transmitida para as duas famílias via videoconferência pelo aplicativo Zoom .

''Queríamos realizar a cerimônia quanto antes, mesmo que nossos familiares tivessem que assistir tudo pela tela do celular ou do computador'', conta a enfermeira em entrevista ao Metro . ''Queríamos poder celebrar enquanto todo mundo estivesse saudável'', completa.

Reprodução/Rebecca Carpenter Photography A cerimônia aconteceu no dia 24 de abril, duas semanas depois da autorização do hospital

''Os responsáveis pela capela do hospital trabalharam bastante para que a permissão do casamento fosse autorizada pelo hospital, e sou muito grata por isso'', continua a enfermeira.

''Foi um casamento lindo, a capela estava maravilhosa!'', conta. ''Apesar de ter sido um pouco surreal se casar no mesmo lugar onde trabalhar, o hospital agora tem mais um significado para o nosso relacionamento'', brinca a enfermeira.

Jann Tipping também compartilha a correria que foi para preparar tudo depois que a cerimônia foi autorizada. ''A data do casamento era em duas semanas, eu eu ainda não tinha comprado meu vestido, muito menos o anel de casamento!'', conta a enfermeira. ''Tivemos que correr para que tudo estivesse pronto no dia do casamento''.

Ela ainda fala como foi a experiência de casar sem a presença da família, que teve que assistir o casamento por videoconferência . ''Foi legal estar com poucas pessoas na cerimônia, foi bem íntimo'', relata. ''Uma das testemunhas do casamento transmitiu toda a cerimônia para a minha família e a família do meu marido, então eles puderam assistir mesmo de casa'', conta.

Reprodução/Rebecca Carpenter Photography Apesar de diferente dos planos iniciais para a celebração, o casal amou a cerimônia

Ao fim do casamento , os discursos e até a dança dos noivos foi transmitida para os familiares, que celebram com o casal. ''Eu e Jann queríamos nos casar desde o momento que eu propus a ela. Estamos muito felizes por ter realizado a nossa união um com o outro e pelo hospital ter nos ajudado a fazer isso'', conta o médico.