Um ano da morte de Gabriel Diniz: Namorada e pai fazem homenagens

Nesta quarta-feira (27) completa um ano que Gabriel Diniz , dono do hit "Jenifer", foi vítima de um acidente de avião. Ele estava voando de Salvador para Maceió para se encontrar com a namorada Karoline Calheiros, no dia do aniversário da psicóloga. Um ano depois do ocorrido, ela lembra do amado e conta como vai passar essa data tão marcante



Montagem/Instagram O pai e a namorada de Gabriel Diniz relembram um ano da morte do cantor





"Vai ter momento de me emocionar? Claro que vai. Mas também quero estar feliz, grata, tanto pelo meu aniversário quanto por eu ter conhecido a pessoa incrível que foi Gabriel , por ele ter feito parte da minha vida por um tempo", falou Karol em entrevista à Folha de S. Paulo.

A psicóloga e Gabriel Diniz estavam juntos por mais de dois anos e ela conta que, a pós a morte do artista, passou por um período difícil . Karol diz ter contato com a ajuda de amigos, inclusive os que ela conheceu por causa do namorado, e revela que também é próxima dos pais do músico.





Ana e Cizinato Diniz também garantem que sentem um afeto grande pela antiga nora. Os pais do artista também contam que viveram momentos difíceis após a morte de Gabriel, mas com o tempo foram se acostumando com a dor. "Como Gabriel sempre viajava, a sensação era como se ele tivesse fora, mas o tempo passa e ele não volta. A cada data que se refere ao falecimento dele a gente tem a confirmação de que realmente aconteceu. Não é que sejamos iludidos, mas isso vai reafirmando a partida dele e a gente fica sem compreender", conta o pai do artista.

Seu Cizi, como é conhecido, revela que diariamente responde cerca de 80 fãs do filho, que ainda mandam mensagens para as redes sociais do artista. Ele fala que assim como ele, os admiradores também sofrem com a perda. "Saber que ele fez uma coisa bacana é importante, mas perceber que ele não está mais aqui... Isso dói mais".[

Nesta quarta às 20h, os pais do artista e um amigo da família estarão na igreja para a transmissão da missa online do um ano da morte de Gabriel. Karol irá que acompanhar a cerimônia pela internet e diz que já pediu para todos a deixarem quieta nessa momento. Ela conta que irá cortar um bolinho depois da missa para comemorar o aniversário de alguma forma. "Quero sim que cantem parabéns para mim, quero sim agradecer por mais um ano de vida. Afinal, estou aqui, e gosto de priorizar a alegria. É isso que Gabriel sempre foi", fala a psicóloga.