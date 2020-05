Fátima Bernardes elogia entrevista dada por Bonner a Bial e fãs reagem

No "Encontro" desta quarta-feira (27), Fátima Bernardes elogiou a entrevista do ex-marido, William Bonner , ao jornalista Pedro Bial no "Conversa com Bial" , que estava entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã.

"O apresentador do 'Jornal Nacional' foi entrevistado ontem pelo Pedro Bial . William revelou os ataques que tem sofrido nas ruas e nas redes sociais de apoiadores do presidente, e falou do orgulho que tem da profissão de jornalista. Bela entrevista ontem", disse Fátima Bernardes .

Já nas redes sociais, alguns internautas avaliaram que Fátima ficou "desconcertada" ao ver o nome do ex-marido no quadro de assuntos do momento, que sempre é exibido durante o programa.

