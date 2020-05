Xiaomi apresenta Mi TV Stick, que transforma qualquer televisão em smart

Reprodução/Xiaomi Gerente de relações públicas e de comunicação da Xiaomi na Alemanha, Christian Klaus, apresenta o Mi TV Stick





Representantes da Xiaomi na Alemanha apresentaram, nesta terça-feira (26), imagens do Mi TV Stick durante evento online de lançamento da linha dos celulares Redmi Note 9 no país. Esta é a primeira vez que a companhia chinesa divulga o "dongle" em plataformas oficiais.

O aparelho possibilita utilizar recursos de Smart TVs em televisores comuns. O dispositivo deve estabelecer concorrência direta com outros exemplares no mercado, como o Google ChromeCast e o Amazon Fire TV Stick .

A conferência da Xiaomi, em si, não revelou muitos detalhes sobre o Mi TV Stick, além de elementos do controle do aparelho. O material confirma que o controle deve contar com botões dedicados para iniciar o Netflix e o Amazon Prime Video , assim como os botões convencionais de "home", "voltar", "opções" e "volume".

Leia também: Xiaomi descobre fábrica que falsificava seus fones de ouvido



Por outro lado, o botão para assistente virtual do Google ( Google Assistente ) sugere o suporte ao sistema operacional Android , que já vinha sendo especulado em vazamentos anteriores.

Há pouco menos de duas semanas, a loja virtual Gearbest adicionou o Mi TV Stick ao seu catálogo de produtos. Embora as especificações não tenham sido confirmadas pela Xiaomi, o anúncio afirma que o ''dongle'' vai rodar um sistema Android 9 .

Segundo a plataforma, o dispositivo também oferece conector HDMI 2.0 e recursos de som Dolby Stereo e DTS-HD. Além disso, o aparelho apresenta um processador S905 Y2 com GPU Mali G31, 2GB de memória RAM (DDR4) e 8GB de capacidade. O site internacional da Gearbest chegou a anunciar o Mi TV Stick com o preço de US$ 80 (R$ 430 em conversão direta), no site brasileiro da loja o valor correspondia a R$ 503, mas aparentemente o preço foi ocultado do catálogo.

Na conferência, o gerente sênior de relações públicas e comunicações da Xiaomi na Alemanha, Christian Klaus, disse ainda que a empresa deve compartilhar mais informações sobre o Mi TV Stick posteriormente. Ele também citou o lançamento de novos wearables e uma scooter.