10 flagras de uso errado da máscara que viralizaram na internet

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), muitas cidades adotaram a obrigação do uso de máscaras na rua, para evitar a transmissão e contaminação da doença.

A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de máscaras ao se locomover, podendo ser de tecido ou descartável, comumente compradas em farmácias. Porém, as recomendações são que a proteção sempre cubra o nariz e a boca e que a pessoa evite tocar na máscara para diminuir o risco de contágio.

Mas muitos não levaram a sério a recomendação e são muitos os flagrantes de uso errado, que viralizaram nas redes sociais. Desde usar a máscara no queixo até fazer um buraco para "respirar melhor", muitas pessoas não entenderam como utilizar a máscara durante a pandemia.

E para que você não repita isso no seu dia a dia, o Delas reuniu 10 casos que ganharam as redes sociais por serem totalmente o contrário do recomendado pelas autoridades de saúde. Veja abaixo como não usar a máscara !

1. Corte para "respirar"

Reprodução/Twitter Esta americana cortou a máscara para poder "respirar melhor", sendo que o objetivo é de cobrir boca e nariz





Esta americana virou meme no twitter após o atendente de uma loja filmá-la questionando o porquê de ter um rasgo na máscara. Segundo ela, o corte era para respirar melhor, já que a máscara atrapalha a respiração.

O uso da máscara na região da boa protege contra as gotículas de saliva que podem ser expelidas para terceiros, por isso ela não pode ser cortada .

2. Maquiagem na máscara





Tem mulheres que gostam muito de se maquiar e usar a máscara acaba sendo um empecilho para demonstrar a make. Mas esta blogueira achou uma forma inusitada de manter a beleza mesmo se protegendo. O problema é que a maquiagem e o toque das mãos na máscara contaminam a mesma e impedem que ela tenha o objetivo de proteção alcançado.

3. Indiana Jones também não soube ajeitar a máscara





Harisson Ford, ator norte-americano conhecido pelos papéis de Han Solo em Star Wars e Indiana Jones na clássica série de filmes, também não soube usar a máscara e foi flagrado protegendo apenas o nariz.

4. Até o Batman pode errar

Reprodução/Twitter O ator famoso por incorporar o Batman, foi flagrado utilizando a máscara errado apenas para fumar





Ben Affleck, ator que fez os últimos filmes do super-herói Batman, seguiu os passos de Harisson Ford e também foi flagrado utilizando a máscara errado. Desta vez, para fumar o ator só protegeu o nariz.

5. No queixo também é errado

Não sabia que usar a máscara no queixo previne contra o coronavey pic.twitter.com/Vo08dTv1nI — ? alê ? (@liroupisaico) May 14, 2020





Este carioca relatou em uma thread todos os erros que viu durante a pandemia no transporte público no Rio de Janeiro . Na foto, a senhora ao invés de utilizar a máscara protegendo o nariz e boca, colocou no queixo, o que não faz nenhuma diferença.



6. Aglomeração e máscara

Inacreditável. Três sujeitos no botequim. Um, sem máscara. Dois com as máscaras penduradas; uma no queixo e outra na orelha. Haja paciência. pic.twitter.com/LHQEITbLDw — Edu Goldenberg (@edugoldenberg) April 26, 2020





Além de utilizar a máscara pendurada em uma orelha ou no queixo, muitas pessoas ainda se aglomeram em bares ou lojas de bairro. A foto acima é da cidade do Rio de Janeiro, que segue as recomendações de isolamento social e tem até um plano de volta à normalidade .

7. Divas também erram

Beyoncé usando máscara do lado errado kkkkkk pic.twitter.com/S5skLO3FQf — GENcarlos (@gencarloss) May 23, 2020





A diva da música pop Beyoncé foi flagrada utilizando uma máscara N95 de ponta cabeça. A fita apontada na imagem precisa ser colocada no nariz e ajustada para que o ar não saia. Essa é a prova de que até as divas podem errar na hora de se proteger.

8. Bojo de sutiã como máscara?

meu progenitor: tá vou ter que usar máscara mesmo, mas que seja MINHA máscara



meu progenitor também:



*máscara feita de sutiã da mãe* pic.twitter.com/PxWm6t7gpN — abel (@abelpatro) May 7, 2020





Na onda de fazer máscaras caseiras, muitas pessoas se inspiraram e fizeram máscaras com tecidos diferentes e até parte de sutiãs . Apesar de virar meme, não é o modelo mais recomendo para se proteger contra o novo coronavírus.

9. Compilado dos errados





Apesar de parecer fácil, muitas pessoas continuam usando a máscara de maneira errada. Este vídeo acima viralizou mostrando as formas mais convencionais de não se proteger com a máscara .

10. Siga as dicas do melhor amigo do homem!

Será que com um catiorrinho fofo dando aula, o povo aprende a usar máscara do jeito certo? pic.twitter.com/13NDxt4jGs — Dila (@DilaComments) May 17, 2020





Este golden retriever ensina como utilizar a máscara certinho e o que deve evitar fazer. Lembrando que ao sair de casa, é necessário estar de máscara o tempo todo sem mexer no tecido, retirando pelos elásticos.