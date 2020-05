Por Covid-19, Nanda Costa e Lan Lanh adiam plano de serem mães

Assumidas para o público há dois anos, Nanda Costa e Lan Lanh precisaram adiar os planos da cerimônia de casamento e da maternidade devido à pandemia do novo coronavírus . O casal participou de uma live da revista Marrie Claire nesta terça-feira (26).



Reprodução/ Instagram Nanda Costa e Lan Lanh abrem o coração e relembram momentos do primeiro encontro e primeiro beijo





"O desejo continua, mas tenho medo porque não sabemos como será o mundo daqui para frente", disse Lan Lanh . "E, no nosso caso, não tem como ser de repente, precisa de ajuda médica. Por conta da pandemia, está tudo parado, tudo suspenso", afirmou Nanda, que está no elenco de "Amor de Mãe", que teve as gravações adiadas também por conta da Covid-19 .

Ainda no bate-papo, elas deram dicas do que consumir durante o isolamento. "Estou precisando ver coisas leves. Vejo comédias românticas, quanto mais romântica melhor, como Encontro Marcado", disse Nanda . Já Lan gosta de ler sobre notícias boas. "Gosto ver ler sobre pessoas que se curaram do coronavírus, falar com meus familiares ao redor do mundo, cozinhar, fazer algo que dê esperança", revelou.