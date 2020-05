Pacientes vencem a Covid-19 e recebem alta do Hospital Regional de Buritis

.

Mais duas servidoras da saúde venceram a Covid-19. Diagnosticada com a doença, a administradora hospitalar Josiane Paula de Souza, do Hospital Regional de Buritis (HRB), conseguiu se recuperar do novo coronavírus. Ela apresentou sintomas moderados e recebeu o tratamento pela rede pública de saúde, ficando hospitalizada por 18 dias na unidade hospitalar.

Nesta terça-feira (26), sob aplausos dos colegas de profissão, teve alta e em breve retornará ao seu trabalho. "Esse é um momento de muita felicidade, poder sair da enfremaria e ver todas essas pessoas, umas cuidaram de mim, outras torceram por minha recuperação, só tenho que agradecer a Deus e a todos os amigos, e não vejo a hora de voltar ao trabalho", disse Josiane Paula.

Outra paciente que testou positivo para o novo coronavírus foi a secretária de saúde do município de Buritis, Altina de Moraes Martins, que também teve sintomas moderados e ficou internada por oito dias no Hospital Regional de Buritis, recebendo alta no mesmo dia que Josiane Paula, quando foi aplaudida pelos servidores da unidade. "Agradeço a Deus por me livrar dessa doença, e aos servidores desse hospital que se dedicam muito a cuidar de todos os pacientes, fiquei emocionada em ser recebida com tanta alegria", destacou Altina.

Emocionadas, as duas pacientes que venceram a doença, deixaram a unidade agradecendo aos servidores do Hospital Regional de Buritis pelos cuidados que receberam.

Os dados atualizados até segunda-feira (25) indicam que Rondônia já passou de 933 casos de pessoas curadas da doença Covid-19.

