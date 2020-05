Evaristo Costa estreia na CNN no próximo domingo

Evaristo Costa voltará à televisão ainda esta semana. O jornalista, que estava fora das telinhas desde que saiu da Globo em 2017, estreia seu programa na CNN Brasil no próximo domingo (31). Diretamente da Inglaterra, onde o apresentador mora atualmente, ele irá comandar o "CNN Séries Originais".



Reprodução/Instagram Evaristo Costa irá comandar o "CNN Séries Originais"





O novo programa de Evaristo segue o formato de uma atração da CNN americana. O "Séries Originais" apresentará documentários originais ou inéditos produzidos no Brasil e internacionalmente. Na estreia, será exibido "Os Anos Bush", uma produção da emissora dos Estados Unidos sobre uma das famílias mais influentes do país. "Coronavírus: Como a ciência vai vencê-lo", um documentário nacional, também marcará a primeira transmissão do programa.

A estreia do programa deveria ter acontecido em março, quando a CNN começou a ser transmitida no Brasil. Porém, a atração jornalística foi suspensa temporariamente para dar espaço à cobertura sobre o coronavírus. Agora, Evaristo Costa se prepara para a estreia já compartilhou um trailer do que está por vir e uma foto dos bastidores. No post, o jornalista mostrou uma toalhinha que guarda na meia para secar o suor durante as gravações.