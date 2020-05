Scooby reencontra filhos após sucessivas brigas com Luana Piovani

Luana Piovani usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (26) para informar que os seus três filhos, frutos do seu casamento do Pedro Scooby , estão com o pai, após inúmeras brigas expostas sobre a relação dele com as crianças e a pensão para eles se manterem com mãe em Portugal .

Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani posta foto com Pedro Scooby e os filhos





"Pedro está com as crianças, que Deus abençoe essa nova tentativa de viver um vida em paz e mais justa. A princípio serão 15 dias, dando tudo certo vamos ampliando o tempo. Que sejam felizes, amados, educados. Meus filhos preciosos. Amém", escreveu Luana Piovani em seu Instagram.

O surfista havia informado em seu perfil que não tinha ido antes ver os filhos em Portugal, pois não conseguiu autorização d o governo português para entrar no país. Já na segunda-feira (25) ele informou que já estava na cidade dos filhos e que precisou se submeter ao teste do novo coronavírus para conseguir ver os filhos com Luana.