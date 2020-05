Capacitação da EpR será aberto à participação de todas as pessoas pela internet

.

A Superintendência de Estado para Resultados (EpR) realiza nesta quarta-feira (27), as 11h, pela primeira vez, o seu programa de capacitação on-line com abrangência geral pelo facebook (http://facebook.com/epr.rondonia), atendendo a uma sequência de aulas/palestras de capacitação que nas últimas versões eram dirigidas apenas ao seu público interno e servidores convidados de outros órgãos.

De acordo com o professor Gabriel Carrijo, gerente de Infraestrutura da EpR, esta já é a quinta etapa do programa de capacitação on-line, mas a primeira aberta a todas as pessoas pelo facebook, e que tem o objetivo de apresentar o sistema de criptografia (segurança de dados) do governo do Estado, entre outras ferramentas para proteger o trabalho de centenas de servidores que estão trabalhando remotamente (home office), e à própria Administração Estadual na segurança dos atos de gestão e dados oficiais.

Segundo ele, a previsão é de que entre 50 e 100 servidores da Superintendência e convidados participem oficialmente da palestra de capacitação, além das pessoas que devem participar pelo Facebook, que vão poder saber com detalhes como é usada a criptografia na segurança do trabalho remoto. Ele explicou que este projeto nasceu da necessidade de capacitação dos servidores da EpR na busca por conhecimento, e que na maioria das vezes tudo é realizado com a prata de casa (servidores de muito talento). "Com uma parceria (futura) com a Escola de Governo, nossa a proposta é abrir à participação de todos os servidores do Estado", disse.

PROJETO DE CAPACITAÇÃO

Ao justificar a iniciativa do programa de capacitação, a EpR informou que diante da situação de pandemia, o governo do Estado passou a utilizar o trabalho remoto de seus servidores para não interromper suas atividades, situação que passou a exigir a aplicação de mecanismos de criptografia para garantir a confidencialidade das informações em ambientes de Tecnologia da Informação (TI), garantindo que os pilares da segurança sejam mantidos, mesmo permitindo acesso doméstico de seus colaboradores aos recursos computacionais internos.

Neste ponto, apresentando novidades e vulnerabilidades dos sistemas, é que se desenvolve o objeto do programa de capacitação, que vai centrar o teor da aula no conhecimento de conceitos, características e ferramentas de criptografia no contexto da segurança da informação em TI. Assim, além de conceituar o termo criptografia em sua amplitude, a aula/palestra vai explicar seus esquemas de chaves, definir certificação digital, apresentar os protocolos de criptografia mais comuns, explicar o funcionamento do SSL, apresentar as ferramentas aplicadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Detic/EpR), apresentar os números de acesso em tecnologias utilizadas e recomendar melhorias para o ambiente de segurança.

O trabalho da EpR se ampara em parte nas disposições da Lei 13.709/2018, que estabelece a Proteção de Dados (LGPD), que tem como um dos objetivos proteger o tratamento dos dados pessoais do cidadão, e atualmente com funções ampliadas como será mostrado nos encontros de capacitação. Dessa forma, o trabalho de capacitação em curso busca compreender os impactos da lei no contexto da tecnologia da informação e comunicação no Governo de Rondônia, em especial neste momento diverso da normalidade provocado pela pandemia do coronavírus, que levou a Administração a lançar mão de novas alternativas de trabalho, com segurança, para manter o mínimo de suas atividades.

