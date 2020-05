iOS 14 vaza e circula nas mãos de hackers desde fevereiro

Unsplash/Taylor Grote O iOS 14 deve chegar aos iPhones apenas em setembro





O iOS 14 ainda não foi sequer anunciado, o que só deve ser feito durante a WWDC, programada para 22 de junho, mas aparentemente o sistema operacional já está nas mãos de muitas pessoas que não deveriam ter acesso prévio, incluindo hackers e potenciais cibercriminosos.

De acordo com matéria da Vice , uma versão interna do iOS 14 já está circulando pelo menos desde fevereiro. Não há uma confirmação de como isso aconteceu, mas a comunidade de jailbreakers diz que o vazamento é resultado de um desenvolvedor da Apple que perdeu seu iPhone 11 enquanto ele rodava o novo sistema operacional . O aparelho então foi comprado de vendedores chineses por "milhares de dólares" e o software foi extraído.

O resultado disso é que muitos dos segredos que a Apple gostaria de guardar por razões de segurança e por questões comerciais começaram a vazar. O site 9to5Mac , especializado na cobertura da Apple, vinha noticiando vários dos novos recursos do iOS 14 antes do lançamento justamente por ter obtido acesso antecipado ao sistema.

Da mesma forma, pesquisadores de segurança e cibercriminosos podem usar essas informações para descobrir as vulnerabilidades no sistema operacional, para encontrar potenciais canais de ataque que venham a ainda estar abertos quando o iOS 14 finalmente for lançado.

Detalhes sobre um novo sistema operacional costumam vazar antes do lançamento, e isso é normal. O que não é normal é a antecedência com que isso aconteceu desta vez. Segundo a reportagem, é a primeira vez que isso acontece faltando tantos meses para o anúncio formal do sistema operacional, como informam fontes anônimas.

Vale a pena notar, no entanto, que pelo fato de a versão vazada do iOS 14 datar de dezembro, é bastante possível que a versão final do sistema passe por grandes alterações. Recursos novos podem não ficar totalmente prontos a tempo, ideias podem ser descartadas e potenciais falhas de segurança podem ser corrigidas.

Historicamente, a Apple costuma disponibilizar a primeira versão aberta do iOS durante a WWDC. A edição, no entanto, é bastante instável, direcionada para desenvolvedores que precisam testar seus aplicativos no novo sistema operacional para aproveitar os novos recursos e checar incompatibilidades. Na sequência, vem a primeira versão beta, que já pode ser instalada por qualquer entusiasta; no ano passado, isso aconteceu três semanas após a liberação do sistema para desenvolvedores. Já a edição final é lançada praticamente junto dos novos iPhones , o que costuma acontecer em setembro.