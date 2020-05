Para os indecisos da Netflix: novo aplicativo ajuda a escolher o que assistir

Unsplash/Georgia Vagim Aplicativo indica filmes para serem assistidos





Um novo aplicativo chegou para acabar com os problemas dos indecisos. O Chippu, disponível para Android e iOS , ajuda os usuários a decidirem quais filmes e séries eles verão na Netflix , Google Play, iTunes e Amazon Prime Video.

O sistema conta tanto com inteligência artificial quanto com curadoria humana, e se baseia no perfil de cada pessoa para indicar os títulos perfeitos.

Para começar, o usuário precisa responder algumas perguntas sobre suas preferências. Em seguida, ele pode decidir se quer dicas da inteligência artificial ou da equipe de pessoas que faz curadoria de conteúdo. Em ambos os casos, as escolhas são baseadas no gosto pessoal de cada um.

As sugestões surgem na tela como cartões, que mostram a sinopse e o serviço no qual o filme pode ser encontrado. Em um layout parecido com o do Tinder , os usuários podem arrastar a tela para informar se já viram a obra e se gostaram, ou não, da indicação. Todos esses dados são guardados para futuras sugestões.

Por enquanto, o Chippu funciona só para filmes, mas uma atualização deve trazer, em breve, opções para séries. Outro objetivo do aplicativo é começar a abranger mais serviços além dos quatro parceiros, indicando até programas de televisão.