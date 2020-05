Novo intermediário da Xiaomi tem zoom de 30x e faz fotos surpreendentes; veja

Reprodução Xiaomi divulga novidades sobre o Redmi 10X Pro





Um novo teaser divulgado pela Xiaomi na rede social Weibo deu mais alguns detalhes sobre a câmera telefoto do Redmi 10X Pro , que terá zoom óptico de 4x e zoom digital de 30x. Além disso, a câmera vai contar com estabilização óptica de imagens.

A câmera do 10X conta terá alguns recursos de inteligência artificial , incluindo um que pode simular o efeito de rastro de estrelas. O diretor de produto da Redmi, Thomas Wang, falou sobre os novos recursos em outro post, e compartilhou uma imagem do efeito.

Reprodução/Redmi Foto tirada com o Redmi 10X Pro





Para fazer o rastro de estrelas em uma câmera DSLR, é preciso colocar ela em um tripé e fazer ajustes na velocidade de abertura do obturador. Com o smartphone , o efeito pode ser simulado de forma automática. Além disso, outro modo permite que o usuário se torne o foco de uma multidão. Os dois recursos podem ser ativados com um único clique.

O smartphone terá novos recursos do processador Dimensity 820 da MediaTek, como o Dual SIM 5G, que permite conexões 5G simultâneas. O dispositivo deve ter versões com 4, 6 ou 8 GB de RAM com 64, 128 ou 256 GB de capacidade. Além disso, ele deve ter uma entrada para cartões microSD de até 2 TB. De acordo com as informações, a bateria de 4.420 mAh terá carregamento rápido de 22,5 Watts.

A tela AMOLED deve ter 6,57 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) com proporção 20:9. Pelas imagens, vemos que ela terá um notch em formato de gota para a câmera frontal. Ela também deve contar com um sensor de impressões digitais integrado. O smartphone já teve duas cores divulgadas, violeta e azul marinho.