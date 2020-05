Léo Dias x Anitta: mulheres chamam jornalista de machista por atacar cantora

A segunda-feira (25) foi marcada pelos desdobramentos da briga entre Léo Dias e Anitta . O jornalista publicou no Instagram uma série de vídeos rebatendo as acusações da cantora de que ele a chantageava . Além disso, usou o espaço para dizer que "o sexo foi uma arma fundamental para o sucesso de Anitta" e que ela se relacionou com seis a oito pessoas de uma empresa, o que teria influenciado o crescimento da sua carreira. As falas causaram revolta entre as mulheres no Twitter.

Na rede social, o jornalista foi chamado de machista e misógino pela forma como atacou Anitta . Segundo as usuárias, não é válido questionar a vida íntima e sexual da cantora e usar isso como argumento contra ela.

"E qual o problema da Anitta, que gosta de homens, se relacionar com homens?", questionou uma mulher a Léo Dias . Outra ainda comenta que o jornalista tenta usar o corpo da cantora para desmerecer o sucesso alcançado por ela.

As mulheres aproveitaram para levantar mais alguns pontos relacionados ao machismo do caso. Segundo elas, as ameaças relatadas por Anitta não são algo exclusivo da briga entre os dois. "Desde old hollywood as mulheres são chantageadas por homens abusadores que ameaçam acabar com suas carreiras", escreveu a blogueira Carla Lemos.

E qual o problema da Anitta, que gosta de homens, se relacionar com homens? Estou vendo o ponto de uma perspectiva que não existe misoginia, né, porque você é. rs — beatrice. (@quegreakkk) May 25, 2020

não é de hoje que o brasil todo percebe que ele tem uma obsessão doente pela anitta. — 69 dias de quarentena (@helenhill_) May 25, 2020

realmente muito ~difícil pra certos homens ver uma mulher rica e famosa que não possa ser controlada por ele — Modices (@modices) May 25, 2020