Atenção! Muito Cuidado: Pacientes de 35 e 20 anos fogem de isolamento do Covid-19 em hospital municipal em Ji-Paraná

No final da tarde desta segunda-feira (25/05), dois pacientes que estavam no isolamento do covid-19 no hospital municipal de Ji-Paraná, fugiram.



Primeiro fugiu um homem de 35 anos, logo depois, uma garota de 20 anos. Os dois pacientes teriam sidos internados no isolamento no dia 24 de maio, onde deveriam cumprir a quarentena.



A polícia militar foi chamada e a vigilância sanitária notificada, onde teve acesso aos dados do paciente. Até o fechamento deste texto os fujões, não havia sidos localizados.



Há poucos dias, a polícia foi acionada devido a outras fugas no HM. O medo da doença tem criado certo pânico, e desencadeado atos como estes. É importante que se cumpra corretamente a quarentena, para o bem pessoal, e para evitar que outras pessoas sejam contaminados.