Obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Benedito Laurindo Gonçalves são concluídas em Parecis

.

Com aproximadamente cinco mil habitantes, a população de Parecis, na Zona da Mata do estado de Rondônia, pode comemorar a conclusão das obras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Benedito Laurindo Gonçalves.

Ao assumir a gestão do Estado e buscar uma solução permanente para a escola, o governador Marcos Rocha, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), enviou uma equipe de engenharia para avaliar a real situação do prédio antigo, onde funcionava a escola e, diante desta avaliação, foi constatado que uma reforma completa poderia dar nova vida à instituição estadual de ensino de Parecis.

"Foi uma ação muito eficiente da Seduc. O governador Marcos Rocha e o secretário Suamy Vivecananda enviaram a equipe de engenharia e foi constatado que, com uma boa reforma, era possível a escola voltar a funcionar no mesmo local. Ainda no ano de 2019, o governador e o secretário empenharam recurso do Programa de Auxílio Financeiro (Proafi) Adicional, no valor de R$ 330 mil, para que fosse realizada a primeira etapa da reforma já no início de 2020″, disse o diretor da escola, Klebson Moura.

As obras na Escola Estadual Benedito Laurindo Gonçalves avançaram rápido e envolveram tanto a reforma como ampliação, demolição e reconstrução de novos espaços. Entre todos os serviços feitos, estão a substituição de forros de madeira por PVC, portas, readequação do refeitório, com revestimento cerâmico das paredes, reforma total dos banheiros, demolição do telhado de salas de aulas e reconstrução em estrutura metálica, demolição das janelas e substituição por blindex, construção de calçadas com passarelas cobertas em estrutura metálica e ainda a aplicação de 1000 m² de tapetes de grama na área de pátio aberto. A escola também recebeu novas carteiras escolares e quadros brancos.

"Alunos, servidores, professores e comunidade de forma geral, agradecem o governador Marcos Rocha e secretário Suamy. Eles assumiram o estado e rapidamente olharam para a gente, para a nossa situação e trouxeram uma solução. Nós estávamos há quase dois anos sem um local de trabalho definido e já no início deste ano conseguiram resolver a nossa situação. Agora temos de volta a nossa escola e todos estão muito felizes, muito agradecidos. Agradecidos também à coordenadora regional de Educação, Eliane Cristina, que sempre nos deu todo o suporte e apoio", comemora o diretor da escola.

Apesar de pronta, de cara nova, e com uma estrutura totalmente renovada, alunos e professores da Escola Estadual Benedito Laurindo Gonçalves continuam sua saga fora da escola, mas agora devido à pandemia do novo coronavírus. Ansiosos para aproveitar, merecidamente, toda a nova estrutura, agora eles precisam ficar longe da escola, cumprindo o isolamento social, como forma de prevenção à Covid-19.

"Estamos atentos a todas as medidas. Nós estamos atendendo de maneira remota, utilizando a plataforma disponibilizada pelo Governo, a Classroom, da Google. Para os alunos do 3º anos do Ensino Médio, além da plataforma, estamos utilizando também o Revisa Enem, um projeto maravilhoso da Seduc. Quanto aos alunos que não tem acesso à internet, estamos enviando o material impresso. O mais difícil agora tem sido lidar com a ansiedade dos nossos alunos para voltarem para a escola e curtir o novo ambiente que está à disposição deles. Uma nova realidade! Mas quando tudo isso acabar, com certeza iremos preparar uma recepção calorosa para os nossos alunos e servidores", promete o diretor.

Leia Mais: