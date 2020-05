Anvisa aprova eletrocardiograma em Apple Watch, diz site

Unsplash/Luke Chesser Apple Watch ganha recurso de eletrocardiograma





Recentemente, a Apple ativou o recurso de eletrocardiograma (ECG) em alguns Apple Watches em países como Chile, Nova Zelândia, Turquia e Arábia Saudita. Após discussão sobre a chegada da funcionalidade por aqui, parece que o lançamento está prestes a acontecer.

De acordo com o site MacMagazine, o pedido para que o ECG chegue aos relógios da marca no país será aprovado nesta segunda-feira (25) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ). O pedido, feito pela empresa da maçã em 4 de maio, levou um tempo menor do que o esperado para ser concedido - a previsão era de 60 dias. Com a autorização em mãos, a empresa pode começar o processo de liberação do recurso.

Se a Apple seguir o cronograma de lançamento em outros países, a funcionalidade deve chegar por aqui quando uma nova versão do watchOS for liberada. Atualmente, o sistema encontra-se na versão 6.2.5, para implementar o recurso, pode ser que a companhia lance sua sucessora - que deve ser nomeada 6.2.6.

Outra possibilidade é esperar o lançamento da versão 6.3 que, se for como a empresa costuma fazer, começará os testes beta em breve. No entanto, isso pode fazer com que a funcionalidade demore um pouco mais para ser disponibilizada para todos.

Em uma cenário mais otimista, prevendo a liberação por aqui, a Apple já pode ter implementado o recurso de maneira escondida no watchOS 6.2.5. Com isso, basta a aprovação acontecer para que a funcionalidade seja liberada de maneira remota, sem a necessidade de uma atualização - isso ocorreu na Índia recentemente.

De qualquer forma, parece que os donos brasileiros de Apple Watches Series 4 e 5 estão muito próximos de poder ter acesso ao recurso e usá-lo pela primeira vez.