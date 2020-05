Grimes e Elon Musk são obrigados por lei a mudar o nome do filho X Æ A-12

Logo que o filho da cantora Grimes e do bilionário Elon Musk nasceu, no dia 4 de maio, o nome da criança deu o que falar nas redes sociais. Isso porque o casal decidiu chamar a criança de X Æ A-12 . Porém, o s papais de nova viagem terão que mudar o nome do herdeiro por causa das leis da Califória, onde moram.

Grimes respondeu a alguns fãs no Instagram e contou que a legislação do estado não permite que pessoas tenham numerais indo-arábicos no nome. Por isso, ela e o marido tiveram a ideia de substituir o 12 por Xii, o equivalente ao número em algorítimos romanos.

"Ficou melhor para ser sincera", admitiu a cantora. Ela e Musk já haviam contado que a pronúncia do nome do pequeno é "ex ash a twelve" . No Instagram, uma fã perguntou a artista como ela chamava o filho e a voz de "Oblivion" falou que o bebê tem muitos nomes.

O significado do nome da criança também gerou muitas dúvidas. No Twitter, Grimes chegou a explicar que o X representa uma variável desconhecida, já o Æ pode ser entendido como amor ou inteligência artificial . O A-12 é o nome do avião preferido dela e do bilionário, uma aeronave rápida, não violenta e boa em batalhas. Por fim, o A é para "Archangel", a música favorita da esposa de Musk.

•X, the unknown variable ??

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ?

+

(A=Archangel, my favorite song)

(??? metal rat) — ? ? G?i??es ?? ??? ??? (@Grimezsz) May 6, 2020





a grimes discutindo com o elon pra saber se o nome do filho vai ser X Æ A-12 ou X Æ A-Xii pic.twitter.com/hvNskXyR8j — ? ????? ? ?? ?? ?????? (@sooyalvr) May 25, 2020





o nome da criança era X Æ A-12 e mudaram pra X Æ A-Xii pic.twitter.com/DUW5KhKZ4M — ? (@narmjon) May 25, 2020





A grimes mudou o nome do X Æ A-12 para X Æ A-Xii ja era ruim o nome agora piorouu. pic.twitter.com/2wBCJnnHGv — ??? ? (@grxnddecisions) May 25, 2020





Notícia: Grimes trocou o nome do filho

Eu: porra, sabia que o filho dela não ia REALMENTE se chamar X Æ A-12

Primeiro parágrafo da notícia: mudou o nome para X Æ A-Xii — Cantor de mambo (@caazalberto) May 25, 2020





O X Æ A-Xii reclamando a confusão que estão fazendo com nome dele...



X Æ A-12 pic.twitter.com/8vxKUfMHZT — Fernando Silva ?? (@F5Nando) May 25, 2020