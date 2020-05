Bianca Andrade se desculpa com bailarinas após acusações de apropriação

A ex-BBB Bianca Andrade usou seu perfil no Instagram para se desculpar por um ensaio fotográfico que fez vestida de bailarina. Neste fim de semana, a influencer foi acusada por bailarinas de apropriação por usar sapatilha de ponta.

Bianca Andrade Bailarina





"Desde quando contei para vocês, para a imprensa e para todo mundo que vou voltar com meu canal no YouTube (...) aconteceu mais uma polêmica, infelizmente. E tem polêmicas que me doem muito porque, quando eu não tenho a intenção, faço a parada com tanto amor e fico tão feliz para postar aquilo, aí quando eu libero... Sabe?", começou Bianca Andrade .

"Fiz um ensaio inspirado em bailarinas que eu estava guardando a sete chaves com muito carinho. Expliquei o porquê dessa inspiração, do quanto eu acho foda o trabalho de uma bailarina , como elas conseguem misturar a garra, o foco, a persistência, com algo também tão delicado", continuou ela.

A influencer, mais conhecida como Boca Rosa, disse que não esperava essa reação das bailarinas e se desculpou. "Foi de todo meu coração, foi de toda minha admiração, foi realmente com amor que eu fiz. (...) O que aconteceu foi que as bailarinas ficaram muito magoadas comigo, porque até elas chegarem a colocar uma sapatilha meia ponta é muito trabalho, isso não é brincadeira. Só que eu não sou uma bailarina, gente. Eu só me inspirei e quis até mesmo enaltecer a arte de vocês que é tão foda", esclareceu.

"O que eu preciso fazer é realmente, mais uma vez, pedir desculpas. Não foi minha intenção. Eu odeio magoar alguém, odeio errar em alguma coisa, mas quando a gente é livre e se permite ter ideias, fazer coisas, mais a gente está vulnerável para fazer coisas que não agradam. Peço desculpas mesmo, foi equívoco da minha parte, entendo e não faço mais de novo", concluiu Bianca Andrade .