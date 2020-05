Leo Dias acusa Anitta de usar sexo para ganhar espaço em rádio e apaga o vídeo

Acaba de chegar mais um capítulo da treta de Leo Dias e Anitta . O jornalista usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para rebater as acusações da cantora de que ele estaria a chantageando. Leo Dias afirmou que ela é "uma pessoa extremamente do mal" e que usou do sexo para alavancar a carreira.

Reprodução/Instagram Anitta e Leo Dias se envolvem em nova polêmica





"Nunca questionei alguns métodos da Anitta para chegar ao sucesso, eu acho que ninguém permanece no sucesso se não tiver competência e ela tem competência. O problema é que ele usou muito sexo, o sexo foi uma arma fundamental para o sucesso dela e ela pediu para eu não botar isso no livro", começou Léo Dias.

Em seguida o jornalista disse que a cantora chegou a se relacionar com cerca de oito pessoas da Rádio FM O Dia, que segundo ele foi fundamental para a carreira dela, desde o motorista ao presidente da empresa.

"Já descobri que você é uma pessoa extremamente do mal. Muda de vida, tenta fazer o bem. Eu te adorava mesmo, eu era louco por você. Mas aos poucos Anitta, eu percebi que eu estava sendo usado. Eu me permiti ser usado porque era de grande valia ter aquelas informaçõres que você me dava", começou Leo Dias.

O jornalista disse também que a cantora passava muitas informações confidenciais para ele envolvendo famosos. "Ela me passava muitas informações, muitas informações mesmo. Duas vezes eu noticiar a separação do Neymar, como é que pode... como é que eu saberia aquilo?"

Por fim, Leo Dias afirmou ainda que a relação entre ele e Anitta era como uma "moeda de troca" e que ele foi usado pela funkeira. "No fundo eu percebia q era uma moeda de troca. ela passava informação exigindo uma fidelidade e eu dei essa fidelidade. O livro foi todo lido por ela, ela tirou principalmente a parte do candomblé."

Nas redes sociais, o nome de Léo Dias se tornou um dos mais comentados:

