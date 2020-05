Esposa e irmão de Ferrugem trocam acusações no Instagram

Um comentário de Thaís Vasconcellos , a esposa de Ferrugem, reviveu uma polêmica. Nesta segunda-feira (25), um seguidor fez um comentário no Instagram do cantor dizendo para que ele desse valor à sua família - referindo-se às notícias de que a esposa do artista não se daria bem com a família do esposo.

"Da valor a família, pai, irmão.. nunca vi você demonstrando isso, ser pau mandado de mulher é fácil, você tem que ser grato pela sua mae e não a mulher que proibiu sua família de entrar na sua casa", comentou o seguidor. E a esposa de Ferrugem não deixou barato e escreveu um verdadeiro textão:





Ela disse, entre outras coisas, que o cantor sempre dava dinheiro ao pai e a mãe e que eles não tinham restrição alguma para entrar no apartamento de Ferrugem. Foi então que Piter , irmão de Ferrugem e cunhado de Thaís, também resolveu dar sua versão da história, dizendo que tem uma prova que a cunhada proibiu, sim, sua família de entrar em contato com o pagodeiro.

Como tudo começou



Tudo começou no domingo retrasado (17), quando Thaís, esposa de Ferrugem, respondeu perguntas dos seguidores no Stories. Ela acabou revelando que não se dá bem com a família do marido.

Ao ser perguntada o porquê dela não falar com os parentes do pagodeiro, ela respondeu: "Se tu não sabe, quem dirá eu". Depois das declarações da morena repercutirem nas redes sociais, Piter Failde, irmão do cantor resolveu se pronunciar sobre o assunto, ao responder um comentário dizendo "a família dele que lute".

"Você não tem noção do quanto lutamos! Muito complicado, mas sigo admirando quem acha que conhece a nossa família", escreveu Piter. O cunhado de Thaís ainda confirmou que a morena não tem uma boa relação com a família dele. "Ela não se dá bem com ninguém, mas por opção dela! Isso que as pessoas não entendem!", comentou o imrão de Ferrugem .