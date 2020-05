Xanddy tem cachês de shows penhorados para pagar dívida milionária

Xanddy, do Harmonia do Samba, e a esposa Carla Perez estão sendo obrigados a colocar os cachês dos shows dele em penhora para quitar uma dívida de R$ 5 milhões feita pelo casal para a empresa South América Serviços e Assessoria Logística devido ao não pagamento pelos serviços da venda de um imóvel dos dois.

Reprodução/Instagram Xanddy e Carla Perez





Procurado pela revista Quem , o advogado da empresa, Mohamad Fahad Hassan, disse que a juíza do processo mandou intimar a produtora das lives feitas pelo artista e o Youtube. "A credora descobriu que Xanddy vem fazendo apresentações pela internet (lives) e que tem um show agendado para acontecer logo depois do fim do isolamento determinado pela crise da Covid-19. Diante disso, pediu a penhora dos valores que o cantor tem para receber com essas apresentações. A juíza do processo deferiu a penhora e mandou intimar a produtora dos eventos e também o Youtube para que depositem todos os valores judicialmente, em favor da credora", disse.

Leia também: Saiba os detalhes da partilha de bens de Hulk Paraíba e Iran Ângelo

O advogado da empresa disse ainda que em 2003 foi firmado um acordo para a negociação do imóvel com o casal, que teria ficado de pagar à empresa R$ 700 mil em cinco parcelas. "Foi feita uma negociação na qual a minha cliente [a empresa South América Serviços e Assessoria Logística] vendeu um imóvel para eles, que se comprometeram a pagar, mas não o fizeram. Eram cinco parcelas e eles não pagaram nenhuma delas. O processo vem desde o ano de 2005. E por conta da morosidade do Judiciário está em andamento desde então", contou.

Leia também: Carlos Alberto de Nóbrega tem bens penhorados para execução fiscal

Devido ao não cumprimento das parcelas, a empresa levou à Justiça as cinco promissórias que supostamente foram dadas a Xanddy e Carla como garantia de pagamento pelo casal, mas nenhuma delas foi quitada. Ainda de acordo com a revista, o valor inicial do processo era de R$ 1,12 milhão, mas por conta dos juros a dívida atual é de 5,5 milhões.