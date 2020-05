iPad com tela transparente? Confira a patente registrada pela Apple

Unsplash/Medhat Dawoud Apple registra patente de tela transparente





A Apple conseguiu na última terça-feira (19) a patente de um "dispositivo eletrônico transparente". Solicitada em 2017, a patente descreve um "método e sistema para mostrar imagens na tela transparente de um dispositivo eletrônico".

Segundo o documento, o dispositivo pode incluir "uma ou mais telas e circuito flexível para conectar as telas com os circuitos internos do aparelho. Além disso, as telas podem permitir a sobreposição de imagens sobre objetos do mundo real, bem como a exibição de uma janela transparente em uma tela opaca".

As imagens que acompanham a patente incluem um fluxograma do processo de geração de imagens, além de uma ilustração de um dispositivo que se parece com os atuais iPads .



Embora soe futurista, telas transparentes já são realidade. Em 2016 a Panasonic apresentou durante a CES, uma das maiores feiras de eletrônicos no mundo, a "casa de 2020". Entre os itens estava uma TV transparente montada em um armário, que quando desativada parecia um painel de vidro comum.

A tecnologia também é usada há alguns anos em máquinas de venda de produtos e bebidas, que podem mostrar animações para atrair os consumidores sem ocultar os itens à venda nas prateleiras.

Vale lembrar que a Apple patenteia ideias o tempo todo, e um registro não é prova de que um produto usando a tecnologia patenteada está em desenvolvimento. Um exemplo é uma patente de 2015 que descreve um smartphone dobrável , tecnologia que já foi abraçada por concorrentes como a Samsung e Motorola , mas não pela Apple.