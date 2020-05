Com marido 36 anos mais novo, mulher diz: "Nunca me imaginei nessa situação"

Isabell Dibble, 62 anos, recebeu uma solicitação de amizade de Bayram Boussada, 26, no Facebook e achou que era um barista que conheceu durante suas férias na Tunísia. Quando começaram a conversar, percebeu que era outra pessoa, mas decidiu seguir com a conversa. Aos poucos, se apaixonou por ele e hoje diz que, apesar da diferença de idade , nunca foi tão feliz.

Em entrevista ao Mirror , ela diz que no início o adicionou apenas para conversar, sem segundas intenções, mas quando percebeu já estava envolvida. "Li histórias sobre mulheres que passaram por isso e nunca me imaginei nessa situação", fala.

"Começamos a conversar e as coisas foram avançando. Nos falamos por horas e alguns dias ficamos acordados até às 3 horas da manhã no telefone. Eu sabia que havia algo entre nós antes de nos encontrarmos pessoalmente", conta.

Em outubro de 2019, Bayram convidou Isabell para visitá-lo. "Conversamos por seis ou sete meses antes de nos conhecermos. Fiquei um pouco nervoso para vê-la pela primeira vez, mas estava empolgado. Não ligo para a diferença de idade e nem penso nisso. A idade é apenas um número e não a vejo como ‘uma mulher mais velha’, mas como ‘uma boa mulher’", fala Baryram.

Isabell foi para a Tunísia e acabou ficando lá por uma semana. "Foi como se já nos conhecêssemos a vida toda. Sei que as pessoas costumam dizer isso, mas eu realmente me senti assim", lembra. Isabella também conheceu os pais de Bayram, que o ajudaram a fazer um pedido de casamento surpresa para ela. "Eles espalharam velas pela casa, pegaram um bolo e ele me pediu em casamento", diz.

Em relação à família, Isabell fala que algumas pessoas ficaram chocadas e pediram que ela tivesse cuidado. "Alguns acharam que foi rápido demais, mas atualmente todo mundo está feliz por mim", fala a mãe de três filhos e avó de 10 netos.

Em janeiro de 2020, ela voltou à Tunísia para se casar com Bayram. Eles estão oficialmente juntos desde então, porém, Isabell está no Reino Unido com a família. Como tem filhos e netos, não pretende ir para longe deles. A ideia é que Bayram se mude para ela e passe a morar com ela, porém, eles ainda não tem recursos o suficiente para isso.

Além disso, a pandemia agrava a situação. "Devem existir tantos outros casais na mesma posição que a gente, com um dos parceiros preso no exterior e com dificuldade de conseguir um visto devido à Covid-19", lamenta. O casal espera conseguir ficar junto até junho.