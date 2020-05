Posto Avançado do Detran na Zona Leste de Porto Velho ficará fechado até 30 de maio

.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia seguindo o protocolo para conter a pandemia da Covid-19, suspendeu o atendimento aos usuários por um período de 10 dias. A medida foi adotada depois que a direção da autarquia foi informada que uma servidora do Posto Avançado da Zona Leste apresentava sintomas da doença, e outra colaboradora teve contato com familiar que está com o novo coronavírus.

Para preservar a saúde dos demais colaboradores e também dos usuários que buscam atendimento no órgão por meio de horário agendado, o direção geral do Detran Rondônia suspendeu os atendimentos na unidade por 10 dias, sendo do dia 20 ao dia 30 do mês de maio. Todas as medidas para garantir um ambiente seguro e higienizado no local estão sendo adotadas. O Posto Avançado da Zona Leste voltará com os atendimentos no dia 1º de junho.

O diretor geral do Detran Rondônia, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, voltou a ressaltar que importância de se evitar aglomerações nesse período de pandemia, medidas que são necessárias para conter a proliferação da Covid-19, e lembrou que o Departamento está atendendo com agendamento préviom feito por telefone e e-mail. A Diretoria Técnica de Habilitação e Medicina (Dthmed) disponibilizou o ícone na página do Detran www.detran.ro.gov.br para agendamento on-line, bastando acessar o endereço https://agendaatendimento.detran.ro.gov.br/.

Lista de contatos de todas as unidades do Detran no Estado: https://www.detran.ro.gov.br/ciretrans/

