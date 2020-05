Anitta x Leo Dias: entenda o caso que envolve chantagem, fofocas e vazamentos

A polêmica entre Anitta e Leo Dias ganhou mais um capítulo . Na noite do último domingo (24), a cantora gravou uma série de Stories desabafando sobre a relação que tinha com o jornalista. Ela contou que se sentia ameaçada e chantageada por ele para contar as fofocas que sabia.



Reprodução/Instagram Anitta e Leo Dias se envolvem em nova polêmica





"Vim quebrar o silêncio sobre algo que já me persegue há muitos anos", a Poderosa começou contando. "Essa semana eu fui ameaçada por um jornalista chamado Leo Dias . Ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também, sobre uma notícia que ele deu sobre a minha mãe ter saído de casa, que não era verdadeira", continuou Anitta .

A funkeira explicou que depois de ter desmentido uma informação publicada por Leo Dias, o colunista de celebridades começou a ameaçar vazar áudios e prints de conversas que teve com ela. A funkeira até postou algumas fotos de mensagens que ela e a equipe receberam do jornalista. De acordo com ela, essas conversas que podem ser vazadas são de uma época quando ela "pensava que precisava ser fonte desse jornalista para não ter a carreira acabada, cancelada".

"Por muitos anos da minha vida eu tive esse medo, desde o dia que eu conheci ele. Muita gente me falou que ele descobria um monte de coisa, como descobriu que a minha mãe foi para o subúrbio e nem eu sabia . Eu vivi muitos anos com esse medo e eu achava que se eu não fosse fonte de informações para ele, não só da minha vida, mas também de qualquer coisa que eu soubesse, ele poderia acabar com a minha carreira. Tive esse medo. Hoje, graças a Deus, com 27 anos eu não tenho mais medo", ela falou.

Reprodução/Instagram Mensagem de Leo dias enviada a assessor de Anitta





Anitta ainda disse que nunca se preocupou em guardar um " dossiê " de informações contra alguém, com mensagens e prints, mas garante que sempre encaminhou para a equipe dela as ameaças que recebia de Leo Dias. Por outro lado, a cantora revelou que o colunista já disse para ela que tem outras celebridades como fonte, que para não terem seus segredos revelados contam as fofocas para ele. " Eu pensava meu deus, do mesmo jeito que ele guarda coisas dessas pessoas ele guarda de mim ", revelou.

Fim da relação

Anitta ainda contou que conversou com o jornalista e disse que não quer mais ser alvo de chantagens . "É uma situação que realmente me desestabilizava, agora eu não vou deixar mais isso acontecer", ela falou e mostrou as mãos tremendo.

A artista revelou que recebia mensagens do jornalista quando ele estava muito nervoso e falou a dependência química que o ex-apresentador do "Fofocalizando" enfrenta. "Eu não quero ser ofensiva com ninguém que tenha nenhum problema de dependência química . Eu respeito muito a doença das pessoas, todo mundo tem o seu problema e deve ser respeitado por isso. Porém, a gente sabe que produtos químicos alteram a agressividade, a maneira de pensar, a forma como a pessoa vai se comunicar, o senso de responsabilidade ou não. Por muitas vezes, eu recebi mensagens extremamente nervosas e eu pensava 'meu deus o que eu faço com isso'. Cheguei a ajudar ele a fazer um livro sobre mim. Falando sobre essa questão, eu falei 'vai fazer um tratamento, então'. Ele já falou algumas vezes sobre isso também, não é uma novidade, não é uma coisa que eu estou insultando a pessoa dele. Porém, realmente, me senti perdida do que fazer".

Reprodução/Instagram Mensagem de Leo Dias enviada a Anitta





No final, Anitta concluiu que não quer mais ser alvo de ameaças e disse que o jornalista pode publicar qualquer tipo de matéria que ela não se importa mais. "Eu prefiro lidar com a turbulência de ter áudios, prints ou conversas vazadas por você, Leo Dias, do que viver com o constante medo do que pode acontecer com a minha carreira, do que pode ser vazado sobre mim". Desde que a cantora desabafou nas redes sociais, o jornalista ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Relembre o caso

A briga mais recente entre Anitta e Leo Dias começou após uma matéria publicado pelo colunista contando que a mãe da cantora havia voltado a morar no subúrbio por não concordar com a vida da filha . Na ocasião, a funkeira desmentiu essa história e isso deixou o jornalista revoltado, que gravou uma série de Stories rebatendo o que Anitta tinha dito e, segundo a funkeira, começou a mandar ameaças para ela. Após todo esse bafafá, Leo Dias chegou a anunciar que não era mais da equipe do Uol , mas depois voltou atrás e contou que ainda trabalharia no site.