Ludmilla ameaça levar perfil que a acusou de traição à delegacia

Um perfil no Twitter divulgou uma teoria da conspiração na qual Ludmilla teria traído a esposa Brunna Gonçalves com outra mulher. A suposta traição se tornou um dos assuntos mais comentados do último domingo (24) e a cantora ameaçou responsabilizar o autor das postagens.



Instagram Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves





































A conta anônima contou no Twitter que Ludmilla teria traído a esposa com uma amiga chamada Thaissa Cavalcante. As postagens ainda apontam uma conta de Thaissa no Twitter onde ela comentava sobre supostos encontros com Ludmilla, inclusive depois que a funkeira já estava casada com Brunna Gonçalves.

Twitter/Reprodução Postagens sobre traição de Ludmilla no Twitter





































PROVAS DO CHIFRE ? Em Abril desse ano, Thais fez uma tatuagem pra Ludmilla e expos isso em seu twitter privado. pic.twitter.com/32QaeGiKZG — caio (@MeigoAndAbusado) May 24, 2020









Depois de toda a polêmica, a assessoria de Ludmilla emitiu nota dizendo que "Ludmilla e sua equipe não irão mais comentar as falsas afirmações feitas por perfis de haters na internet". A nota ainda ressalta que "difamação nas redes sociais pode ser configurado como crime virtual."

Ludmilla, que não leva desaforo para casa, foi até a rede social tirar satisfação e revelou que irá até a delegacia resolver o caso.

Vou ficar mais chocada ainda quando seu cpf dor divulgado e descoberto hoje na delegacia, vc vai pagar por tudo oq está fazendo. https://t.co/jKzIpDYKhz — Ludmilla (@Ludmilla) May 25, 2020