Passando muito tempo no YouTube? Conheça a ferramenta que ajuda a diminuir o uso

YouTube permite definir lembrete para interromper reprodução





Com a reprodução automática do YouTube , é bastante normal que os usuários percam a noção do tempo ao começar a ver vídeos sem parar. Para tentar resolver isso, a plataforma agora permite definir um lembrete para ser avisado quando é hora de dormir, por exemplo.

É possível escolher o horário de início e de término da visualização do conteúdo no menu 'Configurações'. Além disso, a funcionalidade permite definir quando o lembrete para interromper a reprodução deve aparecer - se durante o vídeo ou após o término. Independente da escolha, o usuário pode ignorar a notificação e continuar a assistir a um vídeo - ou dez, se preferir.

A implementação do recurso faz parte da expansão das opções de gerenciamento de tela e bem-estar digital que a empresa trouxe para a plataforma há algum tempo. Dentre as funcionalidades integradas nos últimos dois anos, estão as estatísticas de exibição do conteúdo diário e semanal, possibilidade de desativar notificações do aplicativo em certos momentos do dia e exibição do total de minutos gastos no aplicativo.

A opção de lembrete para interromper a exibição de vídeos no YouTube está disponível para iPhone ( iOS ) e Android desde quarta-feira (20). Nos próximos dias, a plataforma deve disponibilizar a novidade para outros dispositivos com acesso ao serviço.