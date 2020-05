Simone e Simaria, Alcione, Claudinha e mais: as lives do fim de semana

Em diversos formatos e para todos os gostos, bandas e artistas nacionais e internacionais têm feito suas lives como uma forma de alegrar a quarentena do público. E neste fim de semana não será diferente.

Depois do sucesso da primeira live das Coleguinhas, a dupla Simone e Simaria volta em uma segunda edição neste sábado (23), às 17h30. Logo depois, às 20h, Maiara e Maraisa vêm reforçar a sofrência na segunda edição do "Aqui em Casa".

Também no sábado, quem se apresenta é Claudia Leitte , às 16h. E a presença do cantor Carlinhos Brown e da cantora e ex-"BBB" Gabi Martins está confirmadíssima na live da loira! A ideia da cantora é passear por toda a sua carreira, dos tempos do Babado Novo até seu último álbum "Bandera Move".

No domingo (24), a cantora Alcione estreia no mundo das lives com uma performance que acontece a partir das 20h. Mas se você curte mais uma música internacional, a banda Rolling Stones está transmitindo shows históricos todos os domingos a partir das 16h no YouTube.

Confira a programação completa do fim de semana:

Sábado (23)

IMAGINAsamba - 15h

Claudia Leitte - 16h

Geraldinho Lins - 16h

Rick & Renner - 16h

Simone e Simaria - 17h30

Adriana Calcanhoto - 19h (#EmCasaComSesc)

Maiara e Maraisa - 20h

Edson & Hudson - 21h





Domingo (24)

Inimigos da HP - 15h

The Rolling Stones - 16h (transmissão de shows antigos)

Grupo Revelação - 16h

Juan Marcus e Vinícius - 16h

Grupo Sambô - 17h

Paula Fernandes - 17h

Simone - 18h

Alcione - 20h

Projota - 20h

Zizi Possi - 19h